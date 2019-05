Soins de la peau: la fraîcheur de la rose

Les pétales incorporés à la nouvelle huile nettoyante Makeup Melter Wild Rose sont esthétiques mais ils jouent surtout un rôle important. La solution démaquille et fait disparaître les impuretés grâce à une formule contenant de l'huile d'églantine, de la vitamine C stabilisée et de l'huile d'amande. www.korres.fr

Le baume purifiant Rosa Centifolia No.1 est une formule huileuse qui prend une texture de lait au contact de la peau. Le produit démaquillant rafraîchit le teint. L'huile de rose se combine à la camomille calmante et à la feuille de rose violette pour laisser la peau douce et reposée. www.sephora.fr

Biossance

Biossance a lancé un masque de rose Squalane + Vitamin C qui combine vitamine C, ginseng, huile de rose et squalane pour faire rayonner le teint et adoucir la peau.

https://biossance.com