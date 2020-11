On adore les histoires belges, surtout quand elles mettent en jeu de belles promesses de naturel, de local, de respect de la nature et de la peau. Découvrons l’histoire de Self, une jolie marque belge de soins dont on ne parle pas assez ! La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance démarre une série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.

Self, un petit parmi les grands

Comme de nombreuses histoires de transitions, celle-ci commence avec une mère et sa fille. La petite avait des problèmes de peau et la mère, ne trouvant pas satisfaction dans les produits généraux prescrit, elle décide de lancer sa propre marque de produits 100% naturels.

Self : des soins de beauté naturels fabriqués en Belgique à offrir pour Noël - © Self "Je dois être une bonne femme et mère, une bonne amie, une femme qui a réussi, etc. Évidemment, je ressens parfois que je ne réussis pas tout ! Mais le plus important pour moi c’est : être soi-même. Par conséquent, il est essentiel que je prenne soin de moi et que je sache ce que je mange, et comment prendre soin de mon propre corps. Je me sens bien dans ma propre peau, littéralement."

Tous les produits sont fabriqués aux Pays-Bas et une attention particulière est mise sur l’origine naturelle de chaque produit, de l’usine à la production. Dans un souci écologique, ils n’utilisent que des emballages certifiés recyclés.

On a testé pour vous ces produits Self Crème de jour All Day Dreamer

All Day Dreamer - © Self "Cette crème de jour luxueuse, réparatrice et apaisante contient des ingrédients et des arômes 100% naturels qui nourrissent intensément la peau et la protègent des agressions extérieures." Notre avis Peau sèche La crème est très douce, toute la gamme a un parfum léger qui permet de cocooner de partout. Elle est légère et hydrate bien, surtout avec un sérum (d’une autre marque) en dessous.

Soft Luxurious Lip Balm

Soft Luxurious Lip Balm - © Self "Pour une hydratation longue durée des lèvres. Les ingrédients 100% naturels et végétaliens nourrissent, réparent et protègent les lèvres sèches ou craquelées." Notre avis Peau sèche J’adore, j’en mets le soir avant d’aller dormir sur les lèvres et un peu autour de la bouche, c’est très doux, hydratant et mes lèvres sont parfaites le lendemain avant de mettre du rouge à lèvres. Top !

Boost of Oxygen Facial Scrub

Boost of Oxygen Facial Scrub - © Self "Exfoliant visage très doux et efficace. Sa formule exclusive et naturelle à base de grains de riz et d’huiles essentielles naturelles élimine en douceur les cellules mortes et les impuretés de la peau, tout en nourrissant et réparant la peau." Notre avis Peau sèche Il est effectivement très doux, un gros plus pour les peaux sensibles comme la mienne. La texture huileuse est top puisqu’elle laisse ma peau hydratée après le scrub. Approuvé !

Fine Delicate Body Butter

Fine Delicate Body Butter - © Self "Beurre corporel pour une hydratation intense. Ce beurre corporel fond sur la peau. Grâce à sa texture riche et légère, il procure une hydratation intense. Ses ingrédients 100% naturels et végans nourrissent votre peau en profondeur et contribuent à rétablir son équilibre hydrique naturel."

Notre avis Peau sèche Gros coup de cœur de la marque ! Une texture inédite, entre le beurre et la chantilly (oui ce sont deux textures totalement différentes mais c’est vous dire qu’elle est difficilement descriptible), très riche, douce, pénètre avec un léger massage. Un moment de douceur et d’hydratation de ma peau toujours en demande. Top !

Crème de nuit All-Night Starlight

Crème de nuit All-Night Starlight - © Self "Crème hydratante nuit et yeux. La formule de qualité pénètre dans les couches profondes de l’épiderme et les nourrit et les hydrate en profondeur. À utiliser de préférence avant d’aller au lit pour se réveiller avec une peau douce et visiblement plus jeune." Notre avis Peau sèche Si je n’ai pas remarqué que ma peau était visiblement plus jeune, je peux quand même dire que la texture légère est top pour le contour des yeux, un peu moins riche pour ma peau si on l’utilise comme crème de nuit.

Lait démaquillant Boost of Freshness Facial Lotion

Lait démaquillant Boost of Freshness - © Self "Un lait démaquillant doux all-in-one. Ce lait doux, démaquillant et multi-action, élimine le sébum, les impuretés et le maquillage sans abîmer ni dessécher la barrière cutanée." Notre avis Peau sèche La petite déception, peut-être que j’en attendais trop… J’apprécie que ce soit un lait, souvent plus doux et plus riche que les eaux micellaires. L’odeur est toujours aussi agréable et la texture douce sur la peau. Jusque-là ça va ! Mais le démaquillage des yeux est très inconfortable, le lait pique les yeux ce qui n’est pas agréable. Je suis peut-être trop sensible.