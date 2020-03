Savons doux pour peaux sensibles.

Plus

La pandémie de COVID-19 nous incite à veiller plus que jamais à la propreté de nos environnements et à notre hygiène personnelle. Fort heureusement pour les peaux sensibles, demeurer vigilant n'équivaut pas forcément à souffrir d'irritations à force de lavage. Voici quelques savons qui en prendront soin.

First Aid Beauty Le savon Ultra Repair Gentle Cleansing Bar contient de l'avoine colloïdal et de l'allantoïne pour adoucir la peau, ainsi que du beurre de karité et du squalène pour l'hydrater. Le savon convient aux mains, au visage et au corps.

www.firstaidbeauty.com

L'Occitane en Provence Le beurre de karité bio et l'huile essentielle de lavande associent leurs vertus dans le savon extra doux de L'Occitane en Provence pour laver et nourrir sans irriter.

www.fr.loccitane.com

Herbivore Le savon végane à l'argile rose française d'Herbivore élimine les impuretés sans assécher la peau du visage et du corps. En bonus, il laisse un doux parfum floral souligné par une pointe de citrus.

www.herbivorebotanicals.com

The Body Shop Au lait d'amande et au miel bio, le savon The Body Shop Almond Milk & Honey Cleansing Bar a été conçu pour les peaux sensibles et sèches. Il s'accorde au pH naturel de la peau pour soulager les tiraillements.

www.thebodyshop.com/fr-fr/