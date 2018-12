Routine beauté: cinq façons de décliner le corail

Le lipstick

Le baume à lèvres teinté "Volupté Tint-in-Balm" d'Yves Saint Laurent dans la teinte "Flirt Me Coral" incarne à merveille l'espièglerie mise en avant par Pantone. En plus de souligner le sourire, ce baume parfumé aux arômes de grenade promet de nourrir les lèvres grâce à un mélange de beurre d'abricot et d'huile de jojoba.

www.yslbeautyus.com