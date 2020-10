Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous

Avec le confinement, beaucoup se sont tournés vers plus de naturel et de bio et le maquillage ne fait pas exception. Nous avons testé pour vous différentes marques de make-up bio et naturel et voici notre avis.

Deux journalistes à la peau différente, l’une peau sèche et l’autre peau mixte, ont déjà testé des fonds de teints et bb crèmes, des mascaras et crayons pour les yeux, des fards, palettes et make-up sourcils bio et naturels et des poudres (libres ou compactes) et des concealers, le tout certifié bio et naturel dont les marques sont disponibles en Belgique soit en magasin, soit par internet.

Vous trouverez ici des infos sur les marques, le type de produit (bio, naturel, vegan, cruelty-free), la note Yuka et/ou INCI Beauty, la promesse du produit et les deux avis des testeuses que nous appellerons PS (peau sèche, sourcils blonds et yeux bleus) et PM (peau mixte, sourcils bruns et yeux verts) .