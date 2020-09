Rosalía s'engage aux côtés de M.A.C en faveur de l'égalité des droits pour tous

La nouvelle teinte du rouge à lèvres est d'ores et déjà disponible en ligne sur Maccosmetics.fr .

La chanteuse espagnole Rosalía s'est associée au 26e anniversaire de la campagne et du rouge à lèvres Viva Glam de M.A.C Cosmetics, qui permettent de soutenir la fondation M.A.C VIVA GLAM, qui œuvre pour l'égalité pour tous depuis 1994.

500 millions de dollars récoltés depuis 1994

Chaque année, une nouvelle teinte du rouge à lèvres iconique Viva Glam voit le jour (rouge vif cette année). Chaque centime récolté grâce à la vente du produit permet d’œuvrer pour l'égalité dans le monde en soutenant des organisations locales. L'égalité des femmes et des filles, la reconnaissance de la communauté LGBTQIA+ et la lutte contre le VIH (qui est à la base de cette fondation) comptent parmi les causes que soutient M.A.C Cosmetics.

Pas moins de 500 millions de dollars ont été récoltés par M.A.C VIVA GLAM depuis 1994, ce qui a notamment permis à la fondation, il y a quelques semaines seulement, d'offrir 10 millions de dollars à plusieurs organisations locales dans le monde pour aider les communautés vulnérables affectées par la Covid-19.