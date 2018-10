Quels produits de beauté s'offrir pour Halloween?

La marque Revolution Beauty London propose en ce mois d'octobre un highlighter liquide rouge appelé "Blood of My Enemies" ("Le sang de mes ennemis"). Cet illuminateur couleur sang se présente sous forme de fiole en forme de crâne, parfaite pour la Fête des morts. Il peut être appliqué directement sur la peau ou mélangé au fond de teint. Si le rouge n'est pas adapté à votre carnation, la marque a développé trois autres highlighters liquides pour Halloween. https://www.revolutionbeauty.com

La marque de cosmétiques de la reine des réseaux sociaux, Kylie Jenner , propose aussi sa collection spéciale Halloween arborant un packaging 3D rehaussé de fantômes, chauve-souris et autres toiles d'araignée. Cette série de produits comprend des rouges à lèvres, des gloss, des fards à paupières et des illuminateurs. A commander à partir du 12 octobre. https://www.kyliecosmetics.com/

Si vous prévoyez un déguisement de "mariée zombie" pour Halloween, la marque Wet n Wild a ce qu'il vous faut. Sa collection comprenant sept produits permettra de parfaire ce look grâce à des crayons pour le corps, des lipsticks mats rouge sang et de la poudre blanche pour arborer une parfaite tête de déterrée. https://www.wetnwildbeauty.com

NYX Cosmetics

NYX a décidé de simplifier la tâche des amatrices (et amateurs) de maquillage d'Halloween cette année, avec une série de looks précis pour ressembler aux méchants de la franchise DC Comics. Que l'on ait décidé de se déguiser en Catwoman, Wonder Woman, Harley Quinn ou le Joker, chacun trouvera le pack de ses rêves, pour faire frémir ses amis.

https://www.nyxcosmetics.com