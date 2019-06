Quelle crème solaire pour cet été?

S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas oublier avant de partir en vacances, c'est la protection solaire!

Si les laits et les crèmes demeurent incontournables, nombreux sont les vacanciers qui recherchent des textures plus légères, qui pénètrent rapidement sans laisser de traces blanches ou d'effet "peau qui colle" et offrent un bronzage uniforme. Huiles sèches, brumes et même eaux sont les alliées idéales pour combiner protection solaire et confort tout au long de l'été.

Voici 5 soins à la texture légère qui vous accompagneront à la piscine comme à la plage pendant les vacances.

Le Spray UV Water FPS 50 de Garnier Ambre Solaire

Pour la toute première fois, le Spray UV Water de la gamme Ambre Solaire de Garnier affiche un facteur de protection solaire (FPS) de 50, alliant ainsi confort et haute protection. Aussi légère que l'eau, sa texture biphasée contient des filtres UVA et UVB ainsi que de l'aloé vera, pour protéger la peau des effets néfastes du soleil tout en l'hydratant tout au long de la journée. Disponible en grande distribution.

Prix : €

Site : www.garnier.fr

L'Huile Sèche au Monoï SPF50 par Hei Poa

La marque Hei Poa mise sur le confort, l'hydratation et la haute protection avec son Huile Sèche au Monoï SPF50 à la texture non grasse. Sa formule, qui s'adresse à tous les types de peau, permet une pénétration rapide dans l'épiderme tout en évitant que les grains de sable ne viennent se coller sur les bras, les jambes ou le reste du corps. Le petit plus? Son parfum estival, qui vous suivra partout en vacances. Disponible en pharmacies, parapharmacies et dans une sélection de magasins partenaires.

Prix : €

Site : www.heipoa.fr

La Brume Silk Hydration Air Soft SPF50 par Hawaiian Tropic

La marque Hawaiian Tropic fait elle aussi rimer bien-être et haute protection avec le nouveau SPF de sa Brume Silk Hydratation Air Soft, qui garantit une texture ultra-légère pour supprimer la sensation d'inconfort après l'application. Non seulement la brume a été formulée pour résister à l'eau et hydrater la peau pendant 12 heures mais en plus, elle laisse une fragrance tropicale sur la peau.

Prix : €

Site : www.hawaiiantropic.fr

Le Spray SPF50+ Eau Thermale Avène

La marque Eau Thermale Avène présente son spray SPF50+, qui combine haute protection (à court et long termes), vertus apaisantes et confort. La formule et la texture fluide et légère de ce spray ont été pensées pour maintenir un haut niveau d'hydratation et ainsi limiter le dessèchement de la peau lié à l'exposition solaire. Le tout renfermé dans un flacon avec un nouveau système d'ouverture et de fermeture pour une utilisation optimale. Disponible en pharmacies et parapharmacies.

Prix : €€

Site : www.eau-thermale-avene.fr

La brume solaire Waterlover Sun Mist de Biotherm

La marque Biotherm mise également sur une texture légère qui pénètre rapidement et ne laisse pas de traces blanches sur la peau avec sa brume solaire Waterlover Sun Mist SPF30. Elle protège la peau des méfaits du soleil et l'hydrate durablement grâce aux bienfaits du Plancton de Vie, et respecte l'environnement grâce - entre autres - à sa formule de base biodégradable à plus de 96% et à son flacon recyclable conçu à partir de plastique recyclé.

Prix : €€€

Site : www.biotherm.fr

Légende: € = <20 €; €€ = <30 €; €€€ = <40€