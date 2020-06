Protections solaires : n'oubliez pas de chouchouter vos cheveux !

Après deux mois de confinement, souvent en appartement, nombreuses sont celles qui voudront faire le plein de vitamine D dès les premiers jours de l'été. Et s'il parait indispensable de glisser une protection solaire pour la peau dans sa valise, certaines oublient parfois de prendre soin de leurs cheveux au risque de se retrouver avec une crinière asséchée et abîmée à la rentrée. Voici cinq alliés capillaires indispensables pour éviter les désagréments liés au soleil, au chlore et à l'eau de mer.

Le Voile Protecteur de Phyto Si vous êtes déjà une adepte de la mythique Huile Protectrice de la gamme Phytoplage de Phyto, vous ne pourrez que succomber au Voile Protecteur, invisible et non gras, destiné aux cheveux normaux à secs. Sa formule végétale à base d'extrait de calendula, de graine de tournesol, d'amande douce et de lotus blanc, protège les cheveux des UV tout en offrant des bienfaits adoucissants hydratants et éclatants. Disponible en pharmacies, parapharmacies et grands magasins.

> Prix : €

> Où le trouver : Phyto.fr

La Brume Pour Cheveux Bio d'Acorelle La marque Acorelle a réuni plusieurs ingrédients naturels pour concocter cette brume capillaire qui protège et nourrit les cheveux dès l'arrivée des beaux jours. C'est une combinaison d'huiles végétales de karanja et de buriti, d'un dérivé d'acides aminés issus du maïs et du riz et d'artichaut, qui permet de protéger la fibre capillaire des UV et de l'eau chlorée et salée et de lutter contre le dessèchement et les agressions extérieures. Disponible en magasins bio.

> Prix : €

> Où la trouver : Acorelle.fr

L'Huile Sirène de Kérastase Associer une huile protectrice et un spray texturisant en un seul et même produit : c'est ce que propose Kérastase avec son Huile Sirène. La présence de filtres UV protège les cheveux des méfaits du soleil tandis que la vitamine E issue de l'huile de babassu apporte brillance et hydratation. Le petit plus ? Une fois vaporisée, l'huile révèle vos ondulations naturelles pour un effet retour de plage.

> Prix : €€

> Où la trouver : Kerastase.fr

Le Spray Après-Shampooing sans rinçage Nutriplenish d'Aveda La marque Aveda s'adresse à tous les types de cheveux et de textures avec ce soin sans rinçage végan composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Egalement pourvu d'un filtre UV naturel, le Spray Nutriplenish protège la fibre capillaire des désagréments causés par le soleil tout en nourrissant les cheveux et en limitant les frisottis qui apparaissent souvent à la plage ou à la piscine. Disponible dans les salons Aveda et chez certains partenaires.

> Prix : €€

> Où le trouver : Aveda.eu