Primark signe des soins capillaires avec le coiffeur des Kardashian

Avoir une chevelure digne des plus grandes icônes de mode à prix abordable. C'est ce que propose l'enseigne Primark en collaboration avec le coiffeur Andrew Fitzsimons. A la clé? Une gamme de soins capillaires classiques et plus sophistiqués mais également une sélection d'accessoires. Le tout sera disponible à partir du 24 février 2020.

Coiffeur des stars

Quel est le point commun entre les femmes de la famille Kardashian, Bella Hadid, Joan Smalls, Hailey Bieber, Ashley Graham ou encore Karlie Kloss? Elles ont toutes été coiffées par Andrew Fitzsimons pour briller sur le red carpet ou les couvertures des plus grands magazines de mode.

Le célèbre coiffeur rend aujourd'hui ses secrets accessibles via une gamme de soins et d'accessoires capillaires conçue pour Primark. "J'ai grandi à Dublin, j'ai donc toujours été un grand fan de Penneys (nom irlandais de Primark). J'aime la façon dont ils rendent la mode et la beauté accessibles à tous. Et pour moi, les soins capillaires ne devraient pas être exclus. C'est un rêve devenu réalité de lancer ma propre gamme de soins capillaires", confie-t-il.

"Savoir que je le fais avec une marque si adaptée à ma vision et si proche de mes racines de Dublin rend cette collaboration encore plus spéciale", ajoute-t-il

La gamme se compose de plusieurs shampoings, après-shampoings et masques articulés autour de plusieurs problématiques: la brillance, la réparation ou le volume. La collection comprend également des sprays, une laque, un shampoing sec et une huile capillaire ainsi que divers accessoires.