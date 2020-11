Petite sorcière : des savons et produits de soin bio faits à la main en Wallonie

Le nom est adorable et le concept parfait : une fabrication locale, bio, artisanale. Nos contrées belges n’ont rien à envier aux grandes nations des cosmétiques et Petit Sorcière nous le prouve encore une fois avec une marque douce, bio et locale qui nous réconforte la peau et l’esprit. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.

Il était une fois une petite sorcière "Il n’y a pas si longtemps, dans un tout petit village de Wallonie appelé Castillon, une petite sorcière qui ressentait beaucoup, beaucoup d’amour et de respect pour la Nature et les humains. On l’appelait Larissa." Voilà comment commence la belle histoire de la marque, comme décrite sur le site. Larissa Thunus, créatrice de la marque, s’est d’abord tournée vers les savons bio, naturels et pressés à la main. Après avoir trouvé les recettes qui lui convenaient et compris le succès de ce genre d’articles, de plus en plus plébiscités par le public belge, elle a élargi la gamme de produits proposés. Aujourd’hui, on trouve des soins divers pour la peau, le visage et le corps, en plus des savons qui sont toujours le produit phare de Petite Sorcière. Le petit truc en plus qui nous fait plaisir : il est noté "produit artisanal wallon" sur tous les produits.

Le local, un principe important pour Petite Sorcière Petite Sorcière est en constante recherche pour diminuer son empreinte écologique, et recherche les fournisseurs bio les plus proches de son atelier. Nous avons la joie d’acheter et d’aider au développement d’une synergie naissante avec des agriculteur.rice.s de Belgique et du nord de la France, notamment pour les argiles rouge, blanche et jaune extraites à 30 km, L’huile de chanvre qui pousse dans la région, et aussi, une première en Belgique : les huiles de bourrache et de calendula depuis 2018, et en 2019 : l’huile de nigelle, d’onagre, de carotte et de pâquerette : quel bonheur ! Les recettes sont 100% naturelles, simples et transparentes : Les huiles végétales et essentielles sont biologiques (à 97% environ**)

Aloé vera bio venant d’une coopérative en Espagne (retrouvez-le dans les Gelhuiles)

Pas d’huile de palme

Jusqu’à 100% de matières nobles riches en principes actifs

Et l’écologie ? Si certaines sont parfois déçues de voir leurs paquets arrivés avec des emballages plastiques, ne vous arrêtez pas au premier regard. En effet, les protections intérieures, tout comme les cartons d’emballage, sont toujours de la récup de leurs propres fournisseurs et d’autres boutiques et entreprises aux environs de Petite Sorcière. Donc il y a du polluant mais surtout du recyclé et du recyclable. La marque trouve cela plus écolo de réutiliser un maximum ces horribles déchets non recyclables ou si polluants plutôt que de les jeter… et d’acheter des cales et cartons écologiques. L’upcycling ça s’appelle !

On a testé pour vous ces produits Petite Sorcière Savon visage Une Rose – YUKA : en cours/100

Savon une Rose - © Petite Sorcière "Savon ultra-doux, saponifié à froid, surgras avec de l’huile de rose musquée. Il convient parfaitement pour le visage, mais peut aussi être utilisé pour le corps. Adapté aux peaux sensibles, aux peaux matures, mais moins aux peaux à tendance grasse et acnéique. Il est formulé pour être particulièrement doux, avec très peu de beurre de coco (qui a tendance à assécher la peau quand il est saponifié)."

Notre avis Avec ma peau sèche et sensible, je ne suis pas une grande adepte des savons pour le visage donc quand j’ai reçu comme proposition de me laver le visage matin et soir avec deux savons différents, je dois dire que j’appréhendais. J’ai commencé par le savon Une Rose parce que j’ai un petit boentje pour les roses. Très belle surprise ! Le savon est très doux et mon visage ne ressort pas dessécher comme le Sahara comme c’est presque toujours le cas. L’odeur est bien évidemment très agréable pour qui aime la rose. Je ne l’utilise pas matin et soir par contre, ma peau est trop sensible. Tous les soirs après le démaquillage pour enlever tous les résidus.

Gelhuile Bonne Mine visage et corps

Petite sorcière : des produits bio faits à la main en Belgique - © Tous droits réservés "Le gelhuile Bonne Mine est un soin illuminateur pour le visage. Il convient aux peaux sèches, mixtes et sensibles. Il illumine le teint, nourrit, adoucit la peau. Il régule le sébum, embellit et uniformise le teint. Anti-âge, il fait aussi disparaître votre peau froissée et terne et donne éclat et fraîcheur ! Production artisanale, belge avec des produits issus de l’agriculture biologique. Arnaud, notre producteur d’huile de chanvre, cultive et presse son huile à côté de l’atelier, avec le plus grand amour pour notre Terre (label bio en cours). Claire, notre productrice d’huile de carotte, fait son macérat en Wallonie, label bio en cours."

Notre avis Peau sèche Il ne faut pas oublier de bien la secouer avant emploi car tous les ingrédients sont bruts, il n’y a pas de stabilisants pour laisser plus de place aux matières nobles. Ce qui me plaît le plus dans cette huile c’est son odeur. On est transporté dans les sous-bois et les potagers c’est un délice et presque une nécessité en ces temps de confinement. L’application se fait très facilement, il faut masser un petit peu pour que la pénétration se fasse complètement et qu’on ne brille pas trop. La consistance est top pour ma peau sèche. J’en mets surtout le matin quand je sais que je vais sortir et que l’air froid va m’agresser le visage. Peau mixte J’adore ce petit flacon qui donne l’impression d’utiliser une potion magique mais il n’est pas très facile de récupérer son contenu. Une pipette serait la bienvenue. Il est recommandé d’utiliser ce gelhuile le matin pour les peaux mixtes, mais si vous comptez vous maquiller juste après il faut néanmoins attendre quelques minutes que le produit pénètre dans la peau sinon c’est trop gras. Le soin est bien hydratant comme il faut et rafraîchissant grâce à sa texture gelhuile que j’ai beaucoup appréciée.

Crème visage Peau sensible

Petite sorcière : des produits bio faits à la main en Belgique - © Tous droits réservés "Crème de jour et de nuit pour le visage, nourrit et répare les peaux fragiles. Des ingrédients sélectionnés pour leurs qualités anti-âge, régénérante, apaisante et protectrice. Le karité provient du commerce équitable avec une petite coopérative de femmes burkinabaises, sans label bio trop coûteux pour elles, mais dans le respect le plus profond de la Nature."

Notre avis Coup de cœur ! La richesse de cette crème est délectable pour les peaux qui sont si souvent asséchées et en demande d’hydratation. L’odeur est gourmande et réconfortante (il faut dire que tous leurs produits sentent bon) et la texture si riche qu’on a presque envie de la manger. Le seul bémol qu’on peut lui trouver serait la taille du pot qui est vraiment petit mais il ne faut pas utiliser énormément de produit parce qu’il s’étale très bien sur tout le visage.

Gelhuile corps Super-Hydratant

Gelhuile super-hydratant - © Petite Sorcière "Le gelhuile super-hydratant convient à toutes les peaux. La recette a été composée spécialement pour les peaux sèches et déshydratées. Peut convenir pour le visage et aux enfants en raison de sa faible teneur en huiles essentielles. Son odeur est douce et naturelle. Nourrit, répare, rééquilibre la peau en profondeur. Votre peau retrouve souplesse, élasticité, effet velouté garanti !"

Notre avis Si je n’étais pas une grande fan des huiles hydratantes pour le corps avant de commencer cette série d’article, je dois dire que j’ai été conquise. Je ne les utilise pas après chaque douche parce que ma peau requière souvent des produits un peu plus riches comme des beurres ou des crèmes mais un jour sur deux j’utilise une huile dont celle-ci pour… (attention personne ne s’y attend) son odeur délicieuse ! La sensation est veloutée sur le corps, c’est comme un voile de protection sur mes jambes, j’aime beaucoup !

Savons Bonne Mine, P’tit citron et Lavande

Savon Lavande - © Petite Sorcière Savon P'tit Citron - © Petite Sorcière Savon Bonne Mine - © Petite Sorcière Savon Bonne Mine : "Savon ultra-doux, saponifié à froid, surgras avec de l’huile de chanvre. Il convient parfaitement pour le visage et peut aussi être utilisé pour le corps." Savon mains P’tit Citron : "La formule a été étudiée pour le lavage fréquent des mains. La litsée citronnée et le citron vont chasser les odeurs qui restent après la cuisine, blanchir les ongles. Le lait d’avoine est un vrai protecteur contre le dessèchement de la peau pendant le lavage." Savon Lavande : "Savon ultra-doux, pour le corps et le visage, saponifié à froid, surgras avec de l’huile de noyau d’abricot. Adapté aux peaux sensibles, il convient surtout aux peaux mixtes et grasses. Il est formulé pour être bien moussant et très apaisant, grâce à la lavande." Notre avis Savon Bonne Mine : Il est très rare que je me lave le visage au savon et au final je me demande bien pourquoi car ce savon est très doux pour la peau qui est toute fraîche et débarrassée de l’excès de sébum. Idéal le matin, ce savon peut tout à fait remplacer un nettoyant visage classique. Savon mains P’tit Citron : C’est mon coup cœur ! L’un des savons pour le corps le plus doux que j’ai testé ! La mousse est onctueuse et l’odeur ultra-gourmande, c’est un réel plaisir de l’utiliser au quotidien. Savon Lavande : Il ne détrône pas P’tit Citron pour la douceur, mais ça reste un très bon savon et l’odeur de lavande, bien que subtile, est apaisante. Parfait pour une douche antistress avant d’aller se coucher.

Gelhuile peaux mixtes, grasses et acné

Gelhuile peaux mixtes, grasses et acné - © Petite Sorcière "Ce gelhuile est spécialement conçu pour les peaux mixtes à tendance grasse et acnéique. Il régule le sébum, répare, assainit, rééquilibre la peau et nourrit la peau en profondeur. Anti-âge, il protège aussi votre peau des effets de la météo, cette météo qui agresse votre peau et tend à produire du sébum…"

Notre avis De tous les gelhuiles que j’ai testés, c’est celui que j’ai préféré. Le tea tree qu’il contient est parfait pour assainir les peaux mixtes et je ne me suis pas privée d’en appliquer généreusement avant d’aller me coucher. Le soin est tout aussi hydratant que le gelhuile Bonne mine avec ce petit truc en plus adapté à mon type de peau. La composition est à 100% adaptée à ma peau, à l’image de l’huile de jojoba contenue dans le soin que j’utilise déjà au quotidien.

Gelhuile Beauté jeunesse

Gelhuile Beauté-Jeunesse - © Petite Sorcière "Le Gelhuile Beauté-Jeunesse est un soin complet pour le visage et le corps. Il convient aux peaux sèches, mixtes, grasses, acnéiques, sensibles. Il nourrit, hydrate, protège, raffermit, adoucit la peau. Il régule le sébum, embelli le teint. Il est anti-rides, anti-cellulite, anti-taches, anti-UV."

Notre avis Soin visage et corps, j’ai choisi de l’appliquer sur le corps de peur qu’il soit trop gras sur ma peau mixte, tandis qu’une peau mature a gentiment accepté de le tester sur le visage. Cette dernière a adoré le soin qu’elle applique juste avant le coucher et sa peau reçoit toute l’hydratation dont elle a besoin. Même constat en l’appliquant sur le corps, la peau est toute douce et repulpée. Produit adopté !