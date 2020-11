Patyka : les soins de luxe parisiens, bio et respectueux de votre peau

Encore une marque peu connue qu’on aimerait mettre en avant. Le bio ne rime pas toujours avec paille, campagne et champêtre, on peut aussi faire du bio de luxe et c’est ce que Patyka propose aux femmes et aux hommes qui veulent prendre soin de leur peau. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, mais le confinement survenu en pleine rédaction de cette série les a empêchés de tester tous les produits. L’avis pour les peaux mixtes sera rajouté plus tard.

L’Huile Absolue de 1922 à aujourd’hui L'huile absolue à ses débuts - © Patyka En 1922, à Paris, un apothicaire de génie formule un élixir aux huiles essentielles et végétales qui devient rapidement le secret de beauté des Parisiennes : l’Huile Absolue est née. Plusieurs décennies après, la formule de l’Huile Absolue est redécouverte et donne naissance à la Maison Parisienne de Cosmétique bio PATYKA, du grec ancien "APOTHEKÊ" qui signifie pharmacie. Depuis lors, Patyka cultive son héritage et développe une expertise unique en chimie verte et biotechnologie. En 2002, la Maison PATYKA devient l’une des premières marques au monde à être certifiée bio (label ECOCERT).

Des actifs biotechnologiques innovants 18 ans de recherche scientifique ont permis à la Recherche Avancée d’acquérir une expertise unique en chimie verte et biotechnologie. Au sein de son laboratoire, la marque sélectionne les meilleurs actifs naturels et développe des formules à l’efficacité prouvée cliniquement. Patyka a mis au point des techniques d’extraction écologiques utilisant des micro-organismes vivants (bactéries, levures). Par exemple, un actif phare des soins PATYKA, l’Acide Hyaluronique Pur & Végétal certifié bio est obtenu par bio fermentation d’une bactérie lactique et d’une graine de blé. La Maison PATYKA est constamment à la recherche de plantes et d’actifs aux propriétés exceptionnelles. Dans une formule certifiée bio, tous les ingrédients ont une action bénéfique pour la peau. Parmi les nombreux actifs botaniques rigoureusement sélectionnés : L’ Oxyresveratrol : molécule naturelle extraite du Murier Sauvage, il limite la biosynthèse de mélanine et diminue les taches, tout en protégeant la peau

Le Moringa : il limite l’adhérence des microparticules polluantes à la peau, favorise leur élimination, lutte contre les radicaux libres pour purifier la peau

Le Bourgeon de Hêtre : un actif naturel clé pour apporter une réponse globale et efficace au vieillissement cutané et à la prévention des rides.

Bio, vegan et made in France ! 100% des soins sont certifiés bio par Ecocert, un organisme indépendant et mondialement reconnu. Dans les formules PATYKA : 95% minimum d’ingrédients d’origine naturelle

95% minimum des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture biologique

En moyenne, les soins PATYKA sont composés à 47% d’ingrédients bio, en sachant que le minimum obligatoire en cosmétique bio est de 20% et que l’eau ne peut pas être considérée comme bio. Les soins PATYKA sont 100% Vegan (excepté la Crème Lactée Hydra-apaisante, de la Crème Riche Hydra-apaisante et de la Crème Antioxydante Lissante, qui contiennent de la cire d’abeille).

On a testé pour vous ces produits Patyka L’Huile Absolue – YUKA : 72/100 – INCY Beauty : 14,9/20

Huile absolue - © Patyka "Véritable soin multi-fonctions et stimulateur d’éclat unique, l’Huile Absolue est un skin booster qui s’utilise en cure, en soin de premiers secours, ou tous les jours, sur le visage, le corps et les cheveux. L’Huile Absolue apporte tonicité, éclat et nutrition à la peau. Appliquée sur les cheveux, elle fait un parfait soin nourrissant et revitalisant et redonne vie aux cheveux abîmés et aux pointes sèches."

Notre avis Peau sèche Je n’utilise pas d’huile pour mes cheveux donc je ne l’ai testée que sur mon visage qui en est ravi. Je l’utilise comme une huile "normale", sans la garder pour des zones particulièrement sèches puisque ma peau dans sa globalité est sèche. L’odeur est agréable et le petit rituel expliqué dans la boîte qui s’ouvre comme une fleur est très agréable à suivre et détend avant d’aller dormir avec les huiles essentielles qui transforment le moment en aromathérapie.

Concentré détoxifiant nuit – YUKA : 86/100 – INCY Beauty : 15,6/20

Concentré Détoxifiant Nuit - © Patyka "Le Concentré Détoxifiant Nuit offre une puissante cure anti-fatigue et optimise le pouvoir de la régénération nocturne de la peau. La nuit étant le moment le plus propice pour détoxifier sa peau car les cellules de l’épiderme se régénèrent 8 fois plus rapidement. Avec son action chronobiologique, il favorise l’élimination des toxines et lutte durablement contre les signes de fatigue. Sa texture fraîche et gélifiée révèle un parfum délicat, aux notes d’aloe vera, nénuphar, jasmin et fleur de coton."

Notre avis Peau sèche Le premier soir n’a pas été très agréable, ma peau n’était pas enchantée, tiraillait et avait des rougeurs. Je l’ai calmée avec l’huile absolue que j’ai mise au-dessus du sérum. Au bout de 4 jours, ma peau s’est habituée au rituel et ne faisait plus de réaction du tout mais je continue à l’utiliser avec l’huile absolue pour qu’elle soit bien hydratée au réveil. L’odeur est douce et fait penser à un produit de pharmacie mais elle ne dure pas longtemps ce qui est positif puisque les huiles essentielles de l’huile absolue prennent de toute façon le dessus.

Le sérum régénérant éclat – YUKA : 86/100 – INCY Beauty : 17,4/20

Sérum Régénérant Éclat - © Patyka "Véritable allié des peaux dévitalisées, le Sérum Régénérant Éclat renforce les défenses de la peau, stimule le renouvellement cellulaire, lisse et hydrate en profondeur. Sa texture fluide et fraîche révèle un parfum délicat, aux notes d’aloe vera, nénuphar, jasmin et fleur de coton."

Notre avis Peau sèche Le seul produit de la marque que je n’ai pas vraiment apprécié. Il réagit mal à ma peau qui tiraille. Mon menton était un peu irrité (sans avoir de blessure ouverte) et le sérum m’a un peu brûlé la peau. Il n’est peut-être juste pas bon pour mon type de peau, une personne à la peau mixte le teste en ce moment et nous fera un retour.

Le Gommage Corps Revitalisant aux Cristaux Marins – YUKA : 43/100 – INCY Beauty : 16,3/20

Gommage Corps Revitalisant aux Cristaux Marins - © Patyka "Le Gommage Corps Revitalisant aux Cristaux Marins parfumé de notes fraîches et vivifiantes est très riche en cristaux de sels marins reminéralisants et extraits de plantes afin d’éliminer efficacement les cellules mortes, impuretés et rugosités."

Notre avis Peau sèche Deuxième coup de cœur de la marque. Mais avant de vous donner mon avis, revenons sur les deux notes très différentes de Yuka et Incy Beauty. Les deux applications sont pratiquement toujours d’accord et très proches dans leurs notes. Le produit posant problème ici est le Laurylsulfate d’amonium qui est considéré pour Yuka comme 'risque modéré' pour ses problèmes d’irritation et comme 'satisfaisant' pour Incy qui ne précise pas le problème généré sur la peau. Maintenant que la parenthèse est finie, je peux continuer sur ma lancée. J’ai beaucoup aimé ce gommage, très doux, avec un parfum un peu salé et océanique. Il est très agréable avec des grains pas trop gros qui n’arrachent pas la peau. C’est un des rares gommages que j’ai testés pour cette série qui n’a pas de texture huileuse mais ce n’est pas un problème, j’utilise ensuite mon Ro’s Argan (Lush) et ma peau sort toute douce !