Pandora présente une collection de bijoux à l'effigie de Harry Potter

La marque de bijoux fantaisie Pandora annonce le lancement d'une collection de charms, pendentifs, et bracelets représentant les héros et symboles de l'univers de la saga Harry Potter, en collaboration avec Warner Bros. Consumer Products.

Les fans de la célèbre saga littéraire et cinématographique Harry Potter vont pouvoir renouer avec l'univers magique et fantaisiste de l'école de sorcellerie Poudlard. La marque Pandora lève le voile sur toute une collection de bijoux à l'effigie du jeune sorcier Harry Potter et de ses plus fidèles amis, conçue en partenariat avec Warner Bros. Consumer Products.

Toutes les créations de cette capsule ont été finies à la main et rendent hommage aux personnages principaux de la saga et aux symboles les plus emblématiques.

Composée de 12 créations, la collection comprend notamment des charms en argent sterling représentant Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger mais également des charms évoquant le château de Poudlard et un pendentif à l'effigie du Vif d'Or en Pandora Shine proposé en édition limitée. L'elfe Dobby aura lui aussi droit à une création fantaisie le temps de cette collaboration. La collection Harry Potter x Pandora est déjà disponible dans les magasins de la marque à travers le monde et sur son e-shop.