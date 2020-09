& Other Stories lance des soins vegan et naturels

& Other Stories annonce le lancement d’une gamme de produits pour le corps naturels et vegan pensés pour répondre aux besoins de chaque type de peau en été comme en hiver. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces soins corporels sont à la portée de toutes les bourses avec des prix compris entre 7 et 30 euros.

Il est loin le temps où les cosmétiques naturels et/ou vegan étaient hors de prix. Après certaines enseignes de la grande distribution, comme Franprix et Carrefour, c’est au tour de & Other Stories, marque du groupe H&M, de rendre accessibles ces soins green censés être respectueux de la peau, de la planète et du bien-être animal.

Cette nouvelle gamme corporelle se compose de neuf soins enregistrés par la Vegan Society, produits en Suède et développés avec un haut niveau d’ingrédients d’origine naturelle comme la graine de coton et l’avoine, connus pour leurs propriétés hydratantes et nutritives. Détail original, tous les produits ont été pensés pour répondre aux besoins de chaque type de peau, quelle que soit la saison.

Parmi les produits proposés figurent des gommages, des nettoyants, des lotions, une huile de douche, une crème pour les mains, ou encore une eau de toilette. Le tout est décliné en trois parfums aux noms imprononçables : "Humlegården", "Lärkstaden" et "Fjäderholmarna".

"Cette gamme capture le côté réfléchi et innovant de la marque & Other Stories, reflétant une partie de notre vision de l’avenir. Aujourd’hui, les consommateurs recherchent des produits qui correspondent à leurs valeurs personnelles et en partageant ce qui compte pour nous, nous invitons tout le monde à faire partie de notre voyage", confie Rocky af Ekenstam Brennicke, directeur de la marque et de la création chez & Other Stories.

Proposés dans des flacons en plastique PCR recyclé, les produits sont vendus en magasins et en ligne sur Stories.com. Côté prix, la collection ne nécessite pas un budget délirant puisque la crème pour les mains est disponible à 7 euros, le gommage à 15 euros, l’eau de toilette à 30 euros.