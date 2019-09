Nouvelle ligne de maquillage chez Sephora

L'influenceuse et youtubeuse française Sananas a travaillé main dans la main avec l'équipe de Sephora Collection pour concocter plusieurs essentiels make-up. Au menu ?

Deux palettes complètes pour sublimer le regard au quotidien. D'ores et déjà disponible en ligne sur www.sephora.fr, la collection est à découvrir au Sephora des Champs-Elysées dès aujourd'hui, vendredi 6 septembre, puis dans l'ensemble des magasins dès le 17 septembre.

Certaines collaborations semblent non seulement évidentes, mais aussi faites pour durer. C'est le cas de ce partenariat noué entre l'une des blogueuses beauté les plus influentes de l'Hexagone et l'enseigne Sephora. Pendant près d'une année, Sananas et Sephora Collection ont planché sur deux palettes pour les yeux et deux kits de pinceaux. Des essentiels pour le quotidien qui séduiront sans aucun doute les beauty addicts.

La première palette se démarque clairement avec pas moins de dix-huit fards à paupières pensés pour convenir à toutes les femmes. Couleurs flashy ou plus discrètes, fini mat, métallique ou irisé, nude ou néon : chacune pourra jongler avec les teintes qui lui conviennent le mieux, et s'amuser à jouer sur les contrastes et à créer des looks pour le quotidien comme pour les soirées les plus glamour.

Plus discrète mais tout aussi adaptée à la routine des makeup addicts, la seconde palette abrite six nuances, mates ou métalliques à porter seules ou en superposition.

La ligne de maquillage Sananas x Sephora Collection est complétée par deux kits de pinceaux : un premier proposé dans un étui boîte avec quatorze pinceaux pour le visage et les yeux, et un second, version nomade, avec cinq pinceaux présentés dans une trousse.

Le fruit de cette collaboration est à découvrir en ligne sur l'e-shop de Sephora, ainsi que dans la boutique des Champs-Elysées. Elle sera ensuite disponible dans tous les magasins Sephora en France à compter du 17 septembre.