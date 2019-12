Noël Last Minute : des cadeaux naturels pour toute la famille dans un seul magasin

Vous n’avez plus le temps d’aller faire vos courses de Noël parce que (comme d’habitude) vous êtes en retard ? Nous vous proposons une solution qui vous fera gagner du temps : tous vos achats dans un seul magasin mais sans faire de doublon et en étant original (oui oui, tout ça en même temps !). La petite touche en plus, tous ces produits sont naturels et parfois même bio.

Les cadeaux pour la petite sœur Son premier parfum "Juliette Has a gun", un parfum fruité et musqué, pétillant qui ira aux jeunes filles pleines de vie ! Prix : 85€ Un set de mini rouges à lèvres RMS Beauty propose un set de 5 rouges à lèvres qui permettent de se familiariser avec le maquillage de manière naturelle et de parler aux créatives qui veulent tenter les mélanges de couleurs pour être uniques au monde. Prix : 39€ Un set de maquillage en échantillon Le Discover ILIA Clean Color est un set de make-up pour découvrir le monde du maquillage mais en douceur et avec des produits non nocifs pour la peau. Il comprend : le Multi-Stick, At Last couleur rose poudré ; le Mini Limitless Lash Mascara ; le Mini Tinted Lip Conditioner, couleur Mauve et le Mini Liquid Light Serum Highlighter, couleur Doré. Prix : 40€

Les cadeaux pour maman Une bougie-mug Une bougie parfumée de la marque Memo dans un très joli mug qui sera parfait pour la table de fêtes et qui pourra être utilisé comme mug pour le thé au gingembre (ou celui que vous voulez) une fois la bougie finie. Prix : 75€ Un set d’huiles pour le bain Quoi de mieux que de permettre à votre maman (ou votre femme) que vous adorez de se prélasser dans son bain pour se reposer pendant cette période de fêtes ? Ce set se compose de 4 bouteilles d’huiles Suzanne Kaufmann pour le bain aux odeurs différentes. Prix : 25€ Pour les plus grands budgets, vous pouvez lui offrir le set de 15 produits de la marque qui contient différentes huiles pour le bain, produits de détente et de relaxation, un scrub, un produit pour les pieds, etc. Prix : 95€ Un set RainPharma Des soins de la peau doux et naturel pour tous les types de peau. Les produits sont conçus pour être utilisés par ordre alphabétique, de A à F, en six étapes pour une routine beauté simple et efficace ! Prix : 79€

Les cadeaux pour papa Un set ACCA KAPPA White Moss Une eau de Cologne, un savon et de la mousse à raser avec plusieurs odeurs possibles. De quoi prendre soin de sa peau tout en sentant bon ! Prix : 55€ Un baume multifonction Absolution Un baume facile à utiliser pour toutes les zones sèches. Aussi bien les lèvres que les mains qui ont eu trop froid, le visage qui tiraille, etc. Prix : 15€

Les cadeaux pour le grand frère Le spray désodorisant et la crème Arnica Bast Pour les jeunes qui font du sport (ou pas) et qui n’ont pas envie de faire profiter toute la famille de leurs effluves, le spray permet de désodoriser les chaussures, les gants, les casques, les tapis de sport. Et pour ceux qui ont des bleus et autres courbatures après leur séance de sport, la Bruise Control soulagera les maux du grand frère. Prix : 24€ et 35€ Le set d’aromathérapie Un set classe et sobre contenant deux gels douche et un gant pour prendre soin de soi et avoir la peau propre et douce. Prix : 26€