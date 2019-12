Noël : des cosmétiques green à déposer au pied du sapin

Pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas l'art des cosmétiques naturels, bio, ou végans, voici une sélection d'essentiels beauté qui devraient ravir vos proches à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le coffret Etoile de Panier des Sens en Provence

Les adeptes de beauté green apprécieront ce coffret rempli de cosmétiques aux formules naturelles et véganes imprégnées des richesses de la Provence. La marque Panier des Sens y a déposé un savon solide, un gel douche, un lait pour le corps, et une crème pour les mains à l'amande pour apaiser et nourrir la peau en profondeur.

> Prix : €

> Où le trouver : Panierdessens.com

Le coffret Des étoiles dans les yeux de Dr. Hauschka

Les soins et le maquillage naturels de la marque Dr. Hauschka se mettent au service du regard à l'occasion des fêtes de fin d'année avec ce coffret 100% green. A l'intérieur, sont dissimulés la Crème Fluide Contour des Yeux pour apaiser et lisser, le Gel Cils & Sourcils pour galber, ainsi qu'une pince à épiler, indispensable pour un regard parfait.

> Prix : €€€

> Où le trouver : Dr.hauschka.com (liste des points de vente)

Le kit Superstars d'Origins

Les ingrédients naturels et les formules "conscientes" de la marque Origins séduiront sans aucun doute les adeptes de beauté green. Ce coffret réunit tous les produits stars pour le visage de la marque, à savoir la crème High-Potency Night-A-Mins, la crème énergisante GinZing, le masque purifiant au charbon Clear Improvement, la lotion tonique Mega-Mushroom, le sérum Plantscription, et la mousse nettoyante Checks and Balances.

> Prix : €€€

> Où le trouver : Origins.eu

Le coffret Winter Wonderland de Lush

La marque Lush présente ce coffret végan qui rassemble tout le nécessaire pour s'offrir une douche réconfortante et apaisante tout au long de l'hiver. Décliné dans des teintes de bleu et de rose, l'écrin renferme la crème corporelle Once Upon A Time, le gel douche exfoliant Rub Rub Rub, la bombe de douche Comfort Zone, le gel douche Snow Fairy, et le savon Baked Alaska.

> Prix : €€

> Où le trouver : Lush.com

Gamme de prix : € <20€, €€ entre 20€ et 40€, €€€ > 40€