Noël: des accessoires 2.0 pour booster sa routine beauté

Avec sa nouvelle tête de micropulsations tonifiante en métal, la nouvelle édition du FaceSpa Pro de Braun répondra aux attentes des femmes qui recherchent une peau lisse et nette à domicile . Cet appareil tout-en-un propose une multitude de fonctions dont l'exfoliation, le massage et le raffermissement. Adapté aux peaux sensibles, il dispose également d'une tête d'épilation pour se débarrasser des poils du visage en quelques minutes. Prix: €€ www.braun.com

La marque Velecta Paramount innove avec "i-flex", le premier sèche-cheveux connecté au monde qui offre à ses utilisateurs un séchage personnalisé . Grâce à l'application mobile, disponible sur Android et iOS, le sèche-cheveux adapte la température, la vitesse et l'ionisation à la sensibilité et au type de cheveux, mais aussi aux préférences de chacun en matière de brushing. Prix: €€€ www.velecta-paramount.com

Pour Noël, la marque Revlon offre un kit complet à sa "Brosse Visage Sonique Ultimate Glow", ajoutant pour l'occasion un bandeau pour les cheveux et une pochette rose gold pailleté. Dotée d'une technologie d'oscillation sonique , la brosse garantit jusqu'à 300 massages par seconde pour une peau détendue et débarrassée de ses impuretés. Prix: € www.revlonbeautycare.fr

La Brosse à lisser en céramique Dafni

Exit les heures passées dans la salle de bains à tenter de réaliser un brushing sur mesure. Pour les fêtes de fin d'année, la brosse à lisser en céramique Dafni fait son retour en édition limitée dans un design or rose ultra glamour. Non seulement la brosse est simple d'utilisation mais en plus, elle permet de protéger les cheveux et le cuir chevelu via une température constante de 185 degrés et des dents élastiques. Disponible en exclusivité chez Sephora.

Prix: €€

www.sephora.fr