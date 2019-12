Noël: 4 accessoires high tech au service de la beauté.

Nombreuses sont les innovations technologiques qui permettent d'améliorer le quotidien des beauty addicts depuis plusieurs années. Que ce soit dans le domaine du soin ou celui du rasage, les marques rivalisent d'imagination pour proposer des produits à la pointe de l'innovation pour optimiser la routine beauté des hommes et des femmes. Les fêtes de fin d'année sont la période idéale pour offrir ou se faire offrir ces petits bijoux de technologie. Tour d'horizon.

Pour les hommes

Le Rasoir Chauffant de Gillette La marque Gillette a joué la carte de l'innovation cette année avec le lancement du premier rasoir chauffant, conçu par GilletteLabs. Pourvue d'une barre chauffante, pour procurer aux hommes le même confort que les serviettes chaudes des barbiers, le rasoir permet de préparer la peau au rasage, d'optimiser la coupe du poil et de réduire les irritations. Non seulement il est possible de régler la température pour s'adapter aux besoins de chacun mais en plus, le rasoir est étanche et bénéficie de la technologie Flexdisc de Gillette qui permet d'épouser les contours du visage.

> Prix : €

> Où le trouver : www.gillette.fr

Le rasoir Braun Series 9 Le rasoir électrique Series 9 de Braun, qui dispose d'ores et déjà de toute une gamme, devrait faire le bonheur des hommes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Totalement étanche, il se distingue par ses quatre éléments de coupe garantissant une efficacité, une précision, et une protection optimales. Le petit plus? Ses vibrations soniques améliorent la glisse sur la peau et sa technologie permet d'adapter la puissance du rasoir à la barbe de chaque homme.

> Prix : €€

> Où le trouver : https://fr.braun.com

Pour les femmes

L'édition limitée Picture Perfect avec la Luna 3 de Foreo Pour les fêtes de fin d'année, Foreo a imaginé plusieurs coffrets entièrement dédiés à ses brosses en silicone devenues iconiques en quelques années seulement. Dans cet écrin, les beauty addicts peuvent découvrir la Luna 3, une brosse en silicone connectée qui offre un nettoyage en profondeur ultra-rapide ainsi que des massages ciblés pour lutter contre les signes de l'âge, et le Sérum Triple Action.

> Prix : €

> Où le trouver : www.foreo.com