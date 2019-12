Noël: 3 lipsticks rouges pour égayer et sublimer vos looks. - © CoffeeAndMilk - Getty Images

Après le violet, le doré ou l'orange, retour aux essentiels en matière de lipsticks à l'occasion des fêtes de fin d'année. Intemporel, sensuel, passionné, et ultra glamour, le rouge s'adapte à tous les looks, du plus bohème au plus rock, et se décline en une multitude de finis (mat, irisé, nacré, brillant) pour convenir aux goûts, au style et aux envies de chacune. Voici une sélection de lipsticks rouges à shopper d'urgence avant le 24 décembre.

L'Absolu Rouge Ruby Cream de Lancôme Avec ce cinquième fini de L'Absolu Rouge, son rouge à lèvres iconique, Lancôme transforme le lipstick en un bijou précieux grâce à une formule enrichie en poudre de tourmaline et un écrin facetté. Garantissant une couvrance optimale et une longue tenue, L'Absolu Rouge Ruby Cream est décliné en 15 nuances ultra pigmentées dont le "Crimson Flame Ruby" du nom du rubis birman de 15 carats vendu à 18 millions de dollars aux enchères chez Christie's: un rouge flamboyant qui attirera tous les regards le jour J.

> Prix : €

> Où le trouver : Lancome.fr

Le Rouge de Givenchy Cette année, Nicolas Degennes a réinventé Le Rouge de Givenchy en 29 nuances pigmentées rappelant les dernières collections mode de la maison. Le lipstick à la formule mêlant acide hyaluronique et fleur de brède mafane offre une texture crémeuse et une longue tenue de 12 heures. Si Le Rouge est proposé en différentes déclinaisons de nude, de beige et de rose, il devrait également vous séduire en rouge avec une multitude d'harmonies dont "Carmin Escarpin", "Rouge Egérie", "Rouge Fétiche", ou encore "L'Interdit". De quoi trouver la nuance idéale.

> Prix : €

> Où le trouver : www.givenchybeauty.com