Natyr : des produits de soin fairtrade et bio pour les fêtes

Et puisque les hommes commencent à se maquiller , Tendance leur propose aussi de prendre soin d'eux avec des produits bio, éthiques et équitables!

La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress , les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène.

Natyr, c’est la marque encore trop peu connue proposée par Oxfam pour les produits de soin et de beauté. Naturellement Fairtrade, elle est également bio pour permettre à toutes les peaux et tous les genres de prendre soin de soi ou d’offrir des produits réconfortants autour de nous.

Des soins naturels et équitables, le plus important pour Natyr !

Natyr est une marque de produits de soin naturels et équitables, développée en Italie par l’équivalent italien d’Oxfam : Altromercato. C’est une entreprise sociale qui gère des relations commerciales avec 155 organisations de producteurs dans plus de 45 pays (Sud et Nord confondus). Grâce à ces échanges, des milliers d’artisans et d’agriculteurs sont équitablement rémunérés et bénéficient d’une chaîne d’approvisionnement transparente et traçable.

Le respect de l’humain et de l’environnement est au centre de la relation pour garantir une qualité optimale des produits !

Natyr est commercialisé en Belgique depuis plus de 15 ans dans les magasins du monde-Oxfam. Une marque très dynamique qui développe régulièrement des nouveautés et dont les produits sont formulés à base d’ingrédients naturels issus des quatre coins du monde et achetés aux conditions du commerce équitable.

Les conditions du commerce équitable se résument en 10 principes :

Création d’opportunités pour les groupes de producteurs économiquement désavantagés. Réduction de la pauvreté : vers une autosuffisance économique pour les producteurs. Transparence et responsabilité. Participation des producteurs aux prises de décision. Pratiques commerciales équitables. Bien-être social, économique et environnemental des producteurs. Paiement d’un prix juste. Prix fixé par accord mutuel, rémunération socialement acceptable dans le contexte local. Absence de travail des enfants et de travail forcé. Adhésion à la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant. Engagement à la non-discrimination, à l’égalité des genres et à la liberté d’association. Respect des droits syndicaux et rejet de toute discrimination de genre, de religion ou raciale. Assurance de bonnes conditions de travail. Respect des droits du travail conformes aux lois nationales des pays et aux conventions de l’Organisation International du Travail (OIT). Développement des compétences. Promotion d’opportunités de formation pour les producteurs et travailleurs pour permettre un développement continu des connaissances. Promotion du commerce équitable. Prise de conscience sur la nécessité d’une plus grande justice dans le commerce mondial. Respect de l’environnement. Dans l’utilisation des matières premières, la production, la gestion des déchets, l’agriculture et l’emballage.

Tous les produits sont certifiés Natrue, parfumés aux huiles essentielles, non testés sur les animaux, avec un emballage recyclé et/ou recyclable, le tout sans nickel.