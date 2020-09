Mascaras, eye-liner et crayons bio et naturels : on a fait le test pour vous

Vous trouverez ici des infos sur les marques, le type de produit (bio, naturel, vegan, cruelty-free), la note Yuka (ou INCI Beauty), la promesse du produit et les deux avis des testeuses que nous appellerons PS (peau sèche) et PM (peau mixte).

Deux journalistes à la peau différente, l’une peau sèche et l’autre peau mixte mais toutes les deux avec la zone des yeux sensibles, ont testé des mascaras, eye-liner et crayon pour les yeux certifiés bio dont les marques sont disponibles en Belgique soit en magasin, soit sur internet.

Avec le confinement, beaucoup se sont tournés vers plus de naturel et de bio et le maquillage ne fait pas exception. Nous avons testé pour vous différentes marques de make-up bio et naturel et voici notre avis.

La marque a le label Cosmébio qui garantit 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle. Leur but est de proposer des produits bio, les plus écologiques et éthiques possibles à un prix raisonnable.

Boho Green Make-Up , conçue par Vincent Honnart et Christèle Bombana, est une marque de maquillage naturel, certifiée biologique. Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et de ressources renouvelables, transformés selon des procédés respectueux de l’environnement.

PM : Il ne recourbe pas beaucoup les cils et ne les allonge, il donne très peu de volume – résultat très naturel mais il s’effrite vite, il ne reste quasi plus rien en fin de journée.

PS : Hyper naturel, top pour l’été ou quand on veut un maquillage discret. Mais comme il est très léger, il ne reste plus grand-chose en fin de journée.

La promesse : ​​​​​​"Volumateur naturel par excellence, notre mascara naturel recourbe et allonge les cils. Sublimez le regard et la couleur de vos yeux à l’aide de sa brosse volumatrice anti-paquets. Il permet d’allonger et d’intensifier le regard tout en protégeant les cils."

Bio, naturel, vegan et made in France

La promesse : ​​​​​​"Produit star des sixties, l’eye-liner demeure intemporel et chic. La pointe fine de l’eye-liner permet une application aisée et précise."

Bio, naturel et made in Italie

PM : La pigmentation est excellente, on peut facilement l’estomper sans qu’il ne s’efface complètement. La matière est très modulable. Il n’est pas trop gras, juste ce qu’il faut pour qu’il glisse facilement sur la paupière (il faut insister un peu plus lorsqu’on en met dans la muqueuse). Tenue irréprochable. Le contrat est rempli !

La promesse : ​​​​​​"Le crayon yeux bio noir est enrichi en actifs réparateurs et offre une précision d’écriture. La texture crémeuse permet un tracé parfait et une excellente tenue."

Bio, naturel et made in France

Zao Make-Up a été cofondée en 2012 par 4 amis amoureux de la nature et conscients de l’impact de notre consommation sur l’environnement. Elle est la première marque de maquillage rechargeable, 100% naturelle et certifiée bio par Ecocert.

PM : Il ne fait pas de paquet et sépare bien les cils. Les cils sont allongés et on a du volume mais il n’est pas longue tenue. Il sèche et s’effrite au fil de la journée.

La promesse : "Ce Mascara, 100% d’origine naturelle et riche en aloe vera bio, permet une utilisation quotidienne, y compris pour celles dont les yeux sont sensibles. Sa formule et la forme spécifique de sa brosse permettent une application cils à cils."

Mascara et crayons Dr. Hauschka

En 1967, lorsque la Cosmétique Dr. Hauschka est apparue sur le marché, la certification pour la cosmétique naturelle et biologique n’existait pas encore. Mais aujourd’hui, la marque a le label NATRUE, active à l’échelle internationale depuis 2007 et qui distingue la cosmétique naturelle, la cosmétique naturelle et biologique, qui doit contenir au moins 70% d’ingrédients biologiques, et la cosmétique biologique qui doit en contenir au moins 95%. Une transparence importante pour les consommateurs puisque le bio prend de plus en plus une tournure d’industrialisation qui perd les acheteurs dans des labels et jargon marketing à la limite du mensonger.

Les produits de Dr. Hauschka sont composés d’ingrédients naturels, bio le plus possible et parfois même de plantes en biodynamie dans leur propre jardin de plantes médicinales ou leur ferme. Pour ce qui est du reste, les ingrédients proviennent soit de cueillettes sauvages dans le Jura, soit de projets de cultures biologiques dans le monde entier ou encore de partenaires.