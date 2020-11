Manetik : des produits de soins bio et naturels pour les hommes, ça manquait !

Les produits sont made in France, bio et vegan.

Et puisque les hommes commencent à se maquiller , Tendance leur propose aussi de prendre soin d'eux avec des produits bio, naturels et colorés !

La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress , les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène.

Les produits de beauté pour homme ont de plus en plus de succès, tout comme les produits naturels et bio. Alors le combo des deux a un bel avenir devant lui! Manetik, c'est une marque qui parle aux hommes dans les codes qu'ils sont habitués à voir mais qui les ouvre à une nouvelle manière de prendre soin d'eux, dans le respect de leur peau, de la planète et de leur santé.

Les hommes aussi peuvent prendre soin de leur peau

La marque a été pensée en 2015 par Virginie et Adrien Vinet, elle a travaillé en marketing communication et il est Docteur en immunologie et biologie cellulaire. À deux et après le succès de Lady Green, ils se sont dit qu'il allaient tenter de parler au public masculin et proposer aux hommes de prendre soin d'eux en utilisant des produits de cosmétiques bio et efficaces.

Manetik s'adresse principalement aux jeunes hommes de 14 à 20 ans qui découvrent les problèmes de peaux inhérents à leur âge. Le packaging ne fait pas de doute quant à la cible puisqu'on y retrouve les codes de grandes marques colorées et "viriles". Cependant, les produits ont été testés par deux hommes de 32 ans et 58 ans et ils les ont appréciés donc que le packaging et la mention de l'âge ne vous arrêtent pas.

Pour ne pas faire peur aux hommes qui sont encore très (trop) souvent éduqués de manière genrée et à qui ont dit que ce n'est pas viril de prendre soin de soi, la marque propose des produits simples d'utilisation et très claires quant à leur usage.