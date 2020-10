MakeSenz : pour prendre soin de sa peau en toute belgitude naturelle

La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress , les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène.

MakeSenz est une marque de soins belge éco-consciente qui vient agrandir les rangs des produits doux, naturels et bons pour la peau dont on a tellement envie en cette période difficile et agressive pour la peau. Une idée pour les cadeaux de Noël qui fera du bien sous le sapin !

MakeSenz, une maque belge éco-consciente

MakeSenz est une marque de soins belge éco-consciente, engagée vers une beauté saine et authentique qui protège la peau et respecte la santé ainsi que l’environnement. Active depuis 2011 sur le terrain des soins naturels, on en entend de plus en plus parler dans notre plat pays. Nous sommes fiers de nos productions locales et nous avons raison de l’être !

L’aromathérapie qui donnera naissance à MakeSenz

Après plus de 10 ans dans le secteur de la cosmétique industrielle, Sophie Trenteseaux rêve d’autres possibles. Une formation en aromathérapie en poche, elle décide de tracer sa propre voie en 2011 en créant MakeSenz.

Elle veut pouvoir proposer une alternative aux produits existants, pas une cosmétique qui vend du miracle (pas toujours atteint, soyons honnêtes), mais une cosmétique authentique, qui accompagne et respecte la peau dans tous ses états : "Je crois que le monde de demain devra davantage être respectueux de notre santé et de notre équilibre naturel en tant qu’humain. Il devra aussi l’être de la planète, de la nature et de son équilibre écologique."

Sophie ouvre alors sa boutique à Ixelles, lance sa gamme de soins naturels et sensibilise ses clientes à une autre façon d’envisager leurs rituels de beauté.