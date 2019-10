Make-up: L'Oréal Paris en met plein la vue pour les fêtes de fin d'année

Lumière, paillettes et néons sont au cœur de la collection de maquillage de L'Oréal Paris pour les fêtes de fin d'année, qui s'inspire des couleurs et effets qui électrisent Paris la nuit. Abritée dans des écrins brillant de mille feux, la collection "Paris Electric Nights" sera disponible dès le 15 octobre prochain.

Saison de toutes les audaces, les fêtes de fin d'année offrent la possibilité aux femmes d'oser des looks qu'elles ne porteraient pas au quotidien. Les paillettes sont presque indissociables de cette période de l'année, tout comme les couleurs franches et métallisées. L'Oréal Paris ne fait pas exception cette année et présente une collection directement inspirée par les nuits parisiennes rythmées par les innombrables lumières de la ville.

Le regard, objet de toutes les attentions

Avec cette collection festive, L'Oréal Paris se focalise sur le regard, sublimé par un teint parfait effet glowy. De quoi faire une entrée éblouissante parmi les convives les 24 et 31 décembre prochains.

Pour ce faire, le géant des cosmétiques propose la Méga Palette de fards à paupières, composée de neuf ombres à paupières sur lesquelles apparaît l'inscription "PARIS". Renfermées dans un écrin scintillant, les couleurs s'étendent du nude glowy au champagne rosé en passant par un rouge vibrant et un bleu métallisé pour convenir au plus grand nombre.

La mise en beauté du regard est complétée par le mascara Paradise, proposé pour l'occasion en deux éditions limitées recouvertes d'éléments brillants. La première est déclinée en un noir profond, intemporel, tandis que la seconde est présentée en version pailletée dorée.

Un teint éclatant

Pour compléter cette collection de maquillage, L'Oréal Paris dévoile un enlumineur métallisé doré pour le visage et le corps. Il permet non seulement d'ajouter un voile lumineux à sa mise en beauté mais également une touche parfumée grâce à ses senteurs de fleurs exotiques.

La collection "Paris Electric Nights" sera disponible dès le 15 octobre en ligne sur www.loreal-paris.fr