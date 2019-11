Make-up: 5 palettes complètes à glisser sous le sapin

Le kit de palettes "Let It Snow, Girl!" de Too Faced

Les adeptes de Too Faced apprécieront de découvrir au pied du sapin ce kit de palettes pour les yeux et le visage en édition limitée. Il renferme une palette de 19 ombres à paupières mates ou irisées, une palette de 4 blushs et une ultime palette comprenant une poudre soleil et un highlighter. Le tout délivrant des senteurs gourmandes de cookies et accompagné de l'iconique mascara Better Than Sex. En exclusivité chez Sephora.

> Prix : €€

> Où le trouver : www.sephora.fr