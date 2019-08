Les trois collab' beauté qui vont vous faire aimer la rentrée

Désireuses d'égayer votre rentrée, les marques de cosmétiques ont zappé les vacances estivales pour plancher sur de nouvelles collaborations beauté. Et pas n'importe lesquelles puisque ce sont des grandes marques de prêt-à-porter, des influenceuses de renom et même des chanteuses en vogue qui ont décidé d'apporter leur touche personnelle à plusieurs collections de maquillage Voici les trois collab' make-up qui feront parler d'elles dès la rentrée.

Karl Lagerfeld x L'Oréal Paris C'est sans doute la collaboration la plus attendue de cet automne dans le secteur de la beauté. Après Balmain et Isabel Marant, le géant des cosmétiques s'associe à la marque Karl Lagerfeld le temps d'une ligne de maquillage. Si aucune information n'a été donnée quant aux produits proposés, on sait en revanche que ce partenariat aura forcément une résonance particulière. Initiée du vivant du photographe et grand couturier, cette collaboration verra le jour plus de sept mois après sa disparition, le 19 février dernier. "Cette collection de maquillage reflète véritablement l'univers de la marque Karl Lagerfeld et la passion de Karl pour le maquillage: il utilisait souvent des ombres à paupières pour colorer ses croquis", rappelle Caroline Lebar, Directrice de l'image et de la communication de la Maison Karl Lagerfeld. Il faudra patienter jusqu'au 20 septembre pour découvrir le fruit de cette collaboration, tandis que le lancement mondial interviendra le 27 septembre, en pleine Fashion Week de Paris ( du 23 septembre au 1er octobre).

Aya Nakamura x M.A.C Cosmetics M.A.C Cosmetics, qui a l'habitude de collaborer avec des personnalités internationales, a jeté son dévolu sur la Frenchie du moment, Aya Nakamura, pour imaginer sa prochaine ligne de make-up. Là encore, la marque et l'interprète de "Djadja" préfèrent garder le mystère quant au style de la collection et aux produits développés. Au regard des looks de la chanteuse francophone, on peut toutefois s'attendre à une ligne explosive, tant en matière d'audace que de couleurs. M.A.C indique que la collection verra le jour à la rentrée, sans préciser de date exacte. "Cette collaboration avec Aya Nakamura s'est imposée comme une évidence pour la marque. Aya, à travers ses chansons et ses prises de parole, prône l'affirmation de soi et encourage chacun et chacune à s'assumer pleinement: ses valeurs font ainsi écho à celles de M.A.C, qui célèbre l'individualité et la diversité depuis toujours", souligne Héloïse Dubois, Directrice Marketing M.A.C Cosmetics France.