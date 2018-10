Les parfums les plus attendus de l'automne

Après des mois de teasing, Christian Dior a présenté "Joy by Dior" au mois de septembre. Le parfum s'offre la star hollywoodienne Jennifer Lawrence comme représentante. Dior n'avait pas proposé de nouvelle fragrance depuis "J'adore" en 1999. "Joy" comporte des notes florales ponctuées de citrus et de senteurs boisées plus musquées.

Ce mois-ci, Louis Vuitton a fait appel à Emma Stone pour incarner son "Attrape-Rêves", un parfum aux senteurs de fleur de cacaoyer d'Afrique, de pivoine, d'essence de patchouli et de rose turque, accompagnées de bergamote et de gingembre. Un accord "surprenant, jubilatoire et sensuel", comme le décrit la marque.

Dolce & Gabbana

La griffe italienne Dolce & Gabbana propose le séduisant et automnal "The Only One", déclinaison du parfum "The One". Lancé à la fin du mois d'août, il incorpore des notes de violette, de café, de bergamote et d'iris, notamment.