Les nouveaux soins naturels de beauté de la rentrée

La nouvelle collection de NCLA Beauty appelée ‘Sugar, Sugar' comprend des soins exfoliants pour les lèvres (notamment une version ‘Almond Cookie', cookie aux amandes, qui devrait en ravir plus d'une). Ses formules 100% vegan comprennent du sucre de betterave bio, des amandes finement moulues et du beurre de cacao pour des lèvres à croquer exfoliées en douceur. nclabeauty.com

​​​​​​​Glow Recipe

Il y a quelques jours, Glow Recipe a ajouté une nouvelle marque à son offre, appelée ‘Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask', un masque à l'avocat qui nourrit et révèle l'éclat de la peau tout en réduisant les ridules du contour de l’œil. Cette nouvelle recette beauté comprend du rétinol pour raffermir le teint et des ingrédients végétaux comme des extraits d'avocat et de café.

glowrecipe.com