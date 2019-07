Les nouveautés en matière de beauté CBD

Le cannabidiol ou huile de chanvre et ses produits dérivés sont en vogue cet été, notamment dans le domaine de la beauté. En voici 5 à tester.

NYX Professional Makeup

NYX a récemment lancé une série de 4 produits appelés "Bare With Me Cannabis Sativa Seed Oil Collection", à base d'huile naturelle de chanvre pour hydrater et adoucir la peau. Le buvard "Bare With Me Cannabis Sativa Seed Oil Blotting Paper" met notamment à profit les propriétés calmantes de ce produit pour apaiser la peau.

www.nyxcosmetics.com

Tata Harper

Tata Harper a actualisé sa célèbre huile "Revitalizing Body" pour y inclure du CBD. La marque s'est associée à Plant People pour lancer un produit en édition limitée appelé "Liquid Bliss".

https://global.tataharperskincare.com

Hempavida

La marque Hempavida est une petite nouvelle qui démarre fort en lançant toute une gamme de masques au CBD et au collagène. Le cannabidiol est enrichi d'ingrédients bio aux effets anti-âge.

www.hempavida.com

Dixie Botanicals

Dixie Botanicals s'associe à Surface Products Corp. pour proposer une crème solaire au chanvre combinant ses propriétés régénérantes à la protection UVA/UVB. La crème solaire "Dixie Botanicals + Surface CBD-Infused SPF50 Sheer Touch" est parfumée à la noix de coco, à la mangue et à la goyave.

www.dixiebotanicals.com

Farmacy

Le nouvel hydratant "Better Daze Ahead CBD Moisturizer" de Farmacy contient de l'huile de CBD non psychoactive et de l'huile de chanvre pour combattre la sécheresse et adoucir la peau. Le basilic tulsi, le champignon reishi et le ginseng violet contribuent à la protéger des agressions extérieures.

www.sephora.com