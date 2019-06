Les marques de cosmétiques s'inspirent de nos dessins animés préférés

On ne l'associe peut-être pas d'emblée au maquillage mais Bob l'éponge a inspiré à la marque HipDot Studios une collection de produits vegan et non testés sur les animaux . La palette de fards, le blush, le gloss et les masques seront lancés le 17 juillet, comme le confirme Forbes. "Bob l'éponge a influencé la mode, l'art et tout internet ces deux dernières décennies. Il est donc normal que le personnage parte également à la conquête des cosmétiques", affirme Priya Mukhedkar, de chez Viacom Nickelodeon, à la publication.

Le Roi Lion

Les fans du Roi lion ont eu la joie de découvrir une collection imaginée par le maquilleur Sir John et Luminess Cosmetics. Les 8 produits lancés en l'honneur du long métrage réalisé par Jon Favreau comprennent une palette sculptante "Kingdom", une palette de fards "Can't Wait to be Queen", deux rouges à lèvres mats "Be Brave", un duo d'encres à lèvres "Be Prepared", du baume teinté "Legacy" et un illuminateur "Circle of Life". Les teintes de fards à paupières portent des noms de personnages: Mufasa, Zazu ou encore Nala.