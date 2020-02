Les idées cadeaux beauté de la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin approche. Qu'il s'agisse de se faire plaisir ou de gâter quelqu'un d'autre, ces petites trouvailles beauté répandront chaleur et bien-être.

YSL Beauty multiplie les cœurs sur ses emballages cette saison. La collection de Saint-Valentin en édition limitée inclut une version exclusive de son rouge à lèvres Rouge Pur Couture . Le produit, qui se décline en deux teintes de rouge, est refermé par un bouchon collector décoré de deux serpents formant un cœur et sur lequel on lit le mot "Love".

Cette bombe de bain Love Boat de Lush Cosmetics fera des vagues à la Saint-Valentin. Fabriquée à partir d'huile de rose et de citron de Sicile, elle colore l'eau de teintes pastel et laisse la peau délicatement parfumée.

Slip

Slip est une marque célèbre pour ses masques de sommeil. Avec son nouvel imprimé Plum Kiss et sa soie mulberry de la plus haute qualité, ce nouveau masque promet de ne pas absorber les crèmes de nuit et d'assurer un sommeil réparateur.

Infos: https://www.slip.com