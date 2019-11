Les calendriers de l’avent suivent aujourd’hui deux courants : d’un côté des produits de qualité mais abordables et, de l’autre, des produits plus luxueux et haut de gamme.

Sothys, une nuit enchanteresse Les calendriers de l'avent beauté exclusif - © Sothys Sothys nous avait étonnés avec son calendrier beauté estival en mai dernier mais revient à un format plus classique à l’approche des fêtes de fin d’année avec la 5e édition de son calendrier de l’Avent. On ouvre son calendrier pour tomber sur une jolie nuit bleue ornée de motifs géométriques dorés. Les cases proposent les best-sellers de la marque, dont le correcteur énergisant, le sérum jeunesse détoxifiant, ou la crème mains citron. Nos coups de cœur : le sérum intense hydratant (avec le froid de l’hiver, on en a bien besoin) et la desquacream pour nettoyer le visage en douceur. Prix et commande : 75€ en magasin sothys.be

The Body Shop, un magasin de Brighton Les calendriers de l'avent beauté exclusif - © The Body Shop The Body Shop nous propose cette année le calendrier de l’Avent Deluxe avec 25 de ses essentiels make-up et soins. Le tout inspiré par les senteurs de la nature avec des formules bio, véganes, et/ou naturelles (mais pas toutes, c’est dommage). Inspirés par les rues de Brighton, ville où Anita Roddick a ouvert sa 1ère boutique The Body Shop en 1976, on tombe sous le charme de ce calendrier qui est plus qu’un distributeur de produits beauty. Chaque petite boîte est décorée sur toutes ses faces et est accompagnée du portrait et du parcours d’une femme qui a changé le monde ! Nos coups de cœur : la brume visage Rose illuminatrice et le beurre corporel éclat immédiat British Rose (oui, on a un truc avec la rose… c’est si délicat !) Prix et commande : 85€ (pour une valeur de 148,50€) en magasin ou à commander sur le site thebodyshop.com

Rituals, un tour au hammam Les calendriers de l'avent beauté exclusif - © Rituals Le calendrier de l’Avent cache 24 surprises beauté dans un sapin de Noël en 2 dimensions (vous avez aussi une version Deluxe en 3 dimensions). Vous pourrez y découvrir des soins pour le visage, le corps, et les cheveux, mais également certaines des bougies iconiques de la marque en format mini. Nos coups de cœur : les lingettes nettoyantes de voyage qui nous accompagne pour nos premiers city-trip de l’année (ultra pratique) et le savon de hammam, un classique qu’on adore. Prix et commande : 59,90€ uniquement sur internet à commander sur le site www.rituals.com

Mademoiselle bio, que du bio ! Les calendriers de l'avent beauté exclusif - © Mademoiselle Bio Une fois n’est pas coutume, c’est un calendrier de l’Avent multimarques que propose Mademoiselle bio. Pour être en accord avec son nom (bio), l’écrin est 100% recyclable et il renferme les produits de 25 marques différentes (Sanoflore, Weleda, Jonzac, Melvita, ou encore Kure Bazaar). Sept formats vente et le reste en format voyage. Prix et commande : 89€ à commander sur le site www.mademoiselle-bio.com