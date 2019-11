Les calendriers de l’avent ont de plus en plus de succès et le choix n’en finit pas de grandir.

Yves Rocher

Les calendriers de l'avent beauté à moins de 50€ - © Yves Rocher

Le calendrier de l’avent de la marque a déjà déçu mais cette année, il risque de vous plaire. Il regroupe 24 produits dont 16 mini de toutes les catégories : soin visage, corps, hygiène, parfum et maquillage. Ces boîtes sont modulables, réutilisables et 100% recyclables. Le petit plus qu’on adore, le calendrier est adorable, hyper pratique et en plus, on nous donne des idées pour le recycler : parfums d’intérieurs, lightbox ou porte-nom pour le soir de Noël.

Nos coups de cœur : on a beaucoup aimé la collection de Noël (Au cœur des sapins) qui sent bon la forêt ardennaise et les petits vernis aux déclinaisons de roses et fuchsias

Prix et commande : 49€ (39€ avec la carte Yves Rocher) en magasin ou sur www.yves-rocher.be