Les bons plans de la rédac : le maquillage minéral

Il y a quelques mois, la rédac a découvert les produits Jane Iredale et on s'est penché sur cette histoire de maquillage minéral!

Maquillage minéral, késako?

Sans grande surprise, le maquillage minérale est composé de...minéraux (vous êtes surpris n'est-ce-pas?)

Plus sérieusement, si on comprends facilement ce que le nom désigne, on en comprends moins les tenants et aboutissants. Pourquoi le minéral est mieux qu'autre chose?