Les bons plans de la rédac : des produits naturels et Vegan avec Nuori et Maria Nila

Les bons plans de la rédac : prendre soin de sa peau et de ses cheveux avec Nuori et Maria Nila - © Tous droits réservés

Tendance vous propose deux marques qui viennent de pointer le bout de leurs nez en Belgique ! Notre plat pays, on l'aime, on le chérit mais parfois on rage un peu parce que c'est rarement chez nous que les nouvelles marques décident de s'implanter. Eh bien on peut compter deux nouvelles venues sur le marché belge : Nuori (pour la peau) et Maria Nila (pour les cheveux). Vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire de la simple promotion de marques quelconques. Si on vous en parle, c'est parce qu'elles ont chacune une particularité qui nous tient à coeur : l'une vise le naturel et la fraicheur (des produits) et l'autre penche pour le vegan et le crueltyfree.

Nuori ou comment découvrir la fraicheur Nuori est une marque de cosmétique danoise qui existe déjà depuis quelques années mais qui fait seulement son entrée en Belgique aujourd'hui, dans un petit magasin de la rue Antoine Dansaert à Bruxelles : Labelchic (dont on vous avait déjà parlé dans cet article).

Fraicheur et pureté Deux mots-clés : fraicheur et pureté - © CoffeeAndMilk - Getty Images/iStockphoto Ce sont les deux mots clés qui définissent cette marque. Fraicheur car les produits sont mélangés et mis en boite toutes les 12 semaines afin de ne pas diminuer l'efficacité des principes actifs. Le packaging protège le produit de l'air, de la lumière et des bactéries avant et pendant l'utilisation. Pureté car les produits utilisés dans la composition sont 100% naturels. Il ne sert à rien de faire des réserves des produits Nuori car il y a une date de péremption sur chaque boite (quelques mois après création). Non pas que le produit sera mauvais après cette date mais les principes actifs ne seront tout simplement plus actifs après un certain temps. "Mais d'autres marques durent beaucoup plus longtemps que quelques mois!" me direz-vous... Et je vous répondrai "Oui mais Nuori évite de mettre des dizaines de conservateurs dans ses produits pour ne pas vous empoisonner" Et, à cela, vous remercierez la marque de prendre soin de votre peau et de votre santé. Et en plus, le packaging hyper minimaliste rappelle la philosophie de Nuori : peu de choses pour faire les choses bien !

Un produit qui nous a plu Le Vital Facial Cream - © Nuori On a testé pour vous le Vital Facial Cream (crème pour le visage). L'odeur est très fraiche, la texture un peu aérienne sur le doigt, elle s'étale facilement sur le visage et pénètre rapidement. Nous qui avons la peau très sèche de base, notre visage reste hydraté jusqu'à la fin de la journée !

Un produit qui nous a intrigué Le Supreme-C serum Treatment - © Nuori Le Supreme-C serum Treatment a titillé l'apprenti sorcier en nous (#HarryPotter) car ce n'est pas une simple crème que l'on applique sur le visage, il y a une petit manœuvre qui demande notre participation à la création du serum. La vitamine C (l'ingrédient phare de ce produit) n'est distribuée (en poudre) que lorsque l'on presse un bouton sur le haut du flacon. Sans cela, les vitamines restent bien au chaud (au frais plutôt) dans un compartiment hermétique. Push the button!

Maria Nila ou comment ne pas faire de mal aux animaux La Suède a encore frappé - © Maria Nila Vegan, c'est une philosophie qui va plus loin que ne pas manger d'œufs ou de fromage (on a d'ailleurs une larmichette au coin de l'œil chaque fois qu'on mange un bon camembert et qu'on pense à tous ces pauvres gens qui s'infligent une véritable torture). Maria Nila est l'arrière grand-mère de l'actuelle propriétaire de la marque suédoise (ils ne sont jamais à court d'idées ces Suédois). Cette dame a donné naissance à une idée : proposer des produits 100% vegan et qui font également attention à l'environnement (plan vivo).

6 lignes pour 6 types de cheveux 6 gammes de soin en fonction de vos cheveux - © Maria Nila Que vos cheveux soient tristounets à cause de la chaleur de votre fer-à-lisser, qu'ils aient tendance à tomber, à se casser ou qu'ils fassent grise mine à cause d'une coloration, vous aurez un shampooing qui répond à vos attentes. Vitamine E, vitamine B5, aloë vera, algues font partie des différentes lignes : Heal, True Soft, Structure Repair, Luminous Color, Sheer Silver (pour empêcher le reflet jaune) et Pure Volume. Ce qui nous a un peu perturbé : il n'y a pas mention de l'odeur. On est obligé d'ouvrir le tube pour sentir et il ne faut pas faire confiance à la couleur du packaging pour vous donner une idée de la fragrance!

Des masques colorants à faire chez soi Et en plus, on peut les mélanger pour faire des couleurs inédites ! - © Maria Nila Ce qui nous a intrigué ce sont ces petits pots style pousse-mousse qui contiennent un masque avec des pigments. Ce n'est pas une vraie coloration, c'est un rafraichissement de couleur ou un léger ton plus clair ou plus foncé en fonction de vos cheveux. La couleur dure entre 4 et 10 shampoings et s'estompe doucement et de manière uniforme. Il y a même des couleurs funky pour se faire des mèches (ou la totale si vous êtes cap) pour les festivals : mauve, rose, bleu! On a pris la couleur "vanille" pour donner à nos cheveux l'effet soleil qu'ils n'arrivent pas à avoir dans ce plat pays à la météo morne et déprimante. Le seul bémol : les produits ne sont vendus qu'en salon de coiffure ou sur le site internet...