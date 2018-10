Les adresses de la rédac : Belle Bulle Bio un petit magasin 100% Bio, Vegan et Made in Bruxelles

Les adresses de la rédac : un petit magasin 100% Bio, Vegan et Made in Bruxelles - © Tous droits réservés

Tendance a eu la chance de rencontrer Luna de la marque BelleBulle et de découvrir les produits 100% bio que ce petit magasin de la Bascule (Uccle) proposent ! On vous donnait déjà des chouettes adresses dans cet article (sur Océane) ou encore dans celui-ci (sur les savons de Lyna), mais la rédac n'est jamais rassasiée et on veut toujours découvrir plus de gens, plus de belles histoires et plus de beaux et bons produits !

Au commencement était la famille 0% c'est promis ! - © Tous droits réservés C'est Isabelle, mère de famille qui s'est lancé dans le projet après avoir remarqué les réactions de peau que ses enfants avaient. Trop de produits chimiques dans tous ces savons, shampoing, crème et autres. Marre de se tartiner le visage et le corps à coup de dizaines de produits néfastes pour la santé! De formation scientifique (ingénieur agronome), elle décide de créer des produits sains, bios, naturels et qui fonctionnent (encore heureux) : elle crée BelleBulle.

Du bio made in Bruxelles Du beurre de cacao, du beurre de karité (en cette période de grand froid, c'est utile) et des fondants pour le bain - © Tous droits réservés Ce qui nous a beaucoup plu : le fait que toute la production soit réalisée dans leur petit (tout petit) atelier bruxellois, par Isabelle et Luna ! Chaque produit que vous retrouverez (parce qu'elles s'exporte en dehors de Bruxelles), sera passé par leurs mains dans ce petit atelier. Le bio, ce n'est pas à 5% ou à 40% mais bien à 100% ! Elles n'ont pas de label (même si ça rassure souvent les consommateurs) parce que c'est cher et qu'elles préfèrent s'assurer de la provenance de leur produit et de leur mode de fabrication plutôt que de courir après les labels qui ont chacun un cahier des charges précis et complexe. Cependant, le bio, le vegan, le naturel et parfois même le fairtade sont assurés et vérifiables.

Une gamme restreinte mais de qualité Le fameux déo bio ! - © Tous droits réservés La marque existe depuis 2012 et les produits que vous retrouviez à l'ouverture sont les mêmes qu'aujourd'hui. Elles préfèrent se concentrer sur une production de qualité et la satisfaction client que sur la course aux nouveautés, aux gammes saisonnières, etc. Malgré tout, il y a de quoi faire pour remplacer nos produits d'hygiène quotidienne et passer au bio 100%. Voici un aperçu des produits proposés : des savons saponifiés à froid afin de garder tous leurs bienfaits, déclinés en 8 catégories en fonction de votre peau et chaque catégorie en 6 parfums (nous on préfère amande parce que c'est gourmand et rose parce qu'on adore ces fleurs).

des déos (toujours 100% bio) ce qui est relativement rare et surtout, qui est en stick et non pas en pot, donc beaucoup plus facile d'application.

des fondants pour le bain qui, par ce temps glacial et polaire (oui c'est redondant mais vu les températures extérieures, ça vaut la peine d'insister) sont extrêmement appréciable pour rendre le bain plus douillet et, surtout, plus hydratant (parce que l'eau chez nous est très calcaire).