Les 3 collabs beauté qui feront la différence cet été.

Toujours plus nombreuses d'année en année, les collaborations sont légion dans le secteur des cosmétiques, et davantage encore dans l'univers du maquillage. Difficile de s'y retrouver et de dénicher les produits les plus désirables de ces partenariats composés avec des influenceuses, des stars de la musique ou du cinéma, et même des marques issues d'horizons variés. En voici trois incontournables, qui combleront les attentes des beauty addicts les plus averties.

Teyana Taylor x M.A.C Cosmetics C'est "LA" collab' qui va dynamiser les beauty looks estivaux : Teyana Taylor a imaginé une ligne de maquillage pour M.A.C Cosmetics en réinterprétant ses produits préférés dans de nouvelles teintes. Adaptés à toutes les carnations, ces essentiels make-up s'inspirent des nineties, décennie qui a vu grandir l'artiste américaine. Une influence qui se caractérise par des tubes néon. Plus d'une année a été nécessaire pour donner vie à cette collection co-créée avec l'équipe de M.A.C et qui met l'accent sur les lèvres avec des gloss, des crayons et des rouges à lèvres, et sur le teint. Plus de détails devraient être dévoilés dans les prochains jours pour une sortie programmée dans le courant de l'été (dates variables selon les pays).

www.maccosmetics.be

Coca-Cola x Morphe C'est une collection rafraîchissante qu'ont concoctée Coca-Cola et Morphe pour l'été 2020. Les deux marques se sont associées pour créer toute une ligne de maquillage aux couleurs de la célèbre marque de sodas avec des produits pour le teint, le regard et les lèvres. Côté packaging, outre les couleurs, certains essentiels make-up évoquent les mythiques bouteilles de soda avec des courbes significatives. Parmi les pièces phare figurent des highlighters pailletés, une palette d'ombres à paupières, des rouges à lèvres liquides et des pinceaux. Disponible en édition limitée en ligne sur l'e-shop de Morphe.

Fr.morphe.com