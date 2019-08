Le fond de teint vegan, l'incontournable de l'automne

Cet automne, les fonds de teint se mettent au vegan. Voici trois exemples de marques de cosmétiques ayant décidé d’en finir avec les produits testés sur les animaux et de proposer à leur clientèle diverses gammes de nuances garanties sans cruauté. On préférerait qu’ils aillent une étape plus loin pour carrément proposer des produits naturels et bio mais on est déjà super contentes !

Kat Von D Beauty Le dernier fond de teint végan de Kat Von D Beauty’s, évoluera en même temps que votre visage, grâce à l’effet "Elastic Essence" qui s’adapte aux contorsions de l’épiderme et offre une couverture légère à moyenne sans bloquer les pores de la peau. Cette gamme de fond de teint est proposée en 40 nuances pour satisfaire tous types et couleurs de peau, avec une finition mate. Le lancement mondial est prévu le 2 septembre 2019. La campagne de la marque met en vedette l’auteure-compositrice-interprète Jhené Aiko, qui décrit le produit comme de la "soie vegan". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kat Von D Beauty (@katvondbeauty) le 25 Août 2019 à 8 :32 PDT

Charlotte Tilbury La maquilleuse des stars et reine des cosmétiques Charlotte Tilbury a mis au point un tout nouveau fond de teint vegan, qu’elle vient de lancer cette semaine. La formule de ce fond de teint qui se décline en 44 nuances promet un pouvoir couvrant fort et durable, la réduction de l’apparition de rides et l’hydratation de l’épiderme. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte Tilbury, MBE (@ctilburymakeup) le 25 Août 2019 à 1 :14 PDT