Le fond de teint est le produit star de l'été 2018

Aucun doute : en matière de tendances beauté, 2018 restera l'année du fond de teint.

Dans l'univers des cosmétiques, ce produit fondamental s'est placé au cœur de toutes les préoccupations. Les marques se disputent les faveurs des acheteurs en diversifiant l'offre et en enrichissant les formules. En voici 5 exemples.

Milk Makeup

La marque végane Milk Makeup a ajouté 8 nouvelles teintes à sa série "Blur Foundation", ce qui fait passer le nombre de déclinaisons du produit à 24. Allant du très pâle au très foncé, la gamme comporte de nombreuses teintes intermédiaires. Ces nouveautés sont déjà disponibles sur milkmakeup.com et sephora.com, ainsi qu'en boutique chez Sephora.

Beautyblender

Au mois de juillet, la marque est arrivée sur le secteur du maquillage avec 32 fonds de teint baptisés "Bounce". Le produit n'a pas été testé sur les animaux. Sa formule exclut les parabènes, les phtalate, les sulfates et les huiles. Elle contient en revanche de l'acide hyaluronique ainsi que de l'extrait de bouleau et a été conçue pour offrir une "finition mate légèrement satinée" qui dure 24 heures.

NYX Cosmetics

NYX Cosmetics, de son côté, a lancé de nouveaux fonds de teint "Can't Stop Won't Stop". Développé en collaboration avec l'influenceuse Alissa Ashley, ce fond de teint promet une tenue couvrante de 24 heures. Le système décimal de dénomination des teintes, au nombre de 45, permet de choisir sa nuance et sa tonalité avec précision.

Lush Cosmetics

La section "Lush Labs" du spécialiste de la beauté naturelle a mis au point un fond de teint solide et végane au mois de juin. Décliné en 40 teintes, ce "Slap Stick" au pouvoir couvrant modulable offre une bonne hydratation grâce à ses 45% d'huile de coco indonésienne. Le produit a l'avantage de recourir à un emballage minimal : une coque partielle en cire. L'application peut se faire directement sur la peau ou à l'aide d'un pinceau.

Too Faced

Au mois de juin, après des mois de teasing, Too Faced a révélé le fruit de sa collaboration avec l'influenceuse Jackie Aina. L'objectif était d'élargir la gamme "Born This Way" de manière à satisfaire toutes les carnations. La jeune femme a contribué à la mise au point de 9 nouvelles teintes. La marque en a imaginé deux autres, ce qui fait passer l'offre complète à 35 nuances.