Le "body shimmer" est de retour : trois manières de faire briller sa peau cet été

Les températures remontent enfin et le verdict est clair: l'accessoire beauté le plus tendance pour cet été, c'est la peau, sexy et brillante.

Ces dernières semaines ont vu plusieurs marques beauté revenir au début des années 2000 avec une série de lancements conçus pour faire briller votre peau à temps pour la saison des plages.

Fenty Beauty by Rihanna

Est-ce qu'une tendance est vraiment une tendance si elle n'a pas été validée par Rihanna ? La superstar a apposé son sceau sur cette mode ce mois-ci avec le lancement d'une nouvelle collection "Beach Please" comprenant deux illuminateurs "Body Lava" et une houppette à poudre brillante "Fairy Bomb". Les illuminateurs à base de gel sont conçus pour souligner n'importe quelle partie du corps d'un éclat intense, avec une touche de couleur pure.

www.sephora.com

Tarte Cosmetics

La marque "sans cruauté" Tarte commercialise son produit végane en édition limitée "Mer-Mist Shimmer Spray", qui recouvre le visage, les cheveux et le corps d'une couche rose étincelante. Ce spray dégage également un léger parfum de noix de coco qui évoquera clairement les vacances, et il contient des extraits d'algues et de plantes marines, ainsi que de la vitamine E, pour adoucir et hydrater la peau tout en brillant de mille feux comme une sirène.

https://tartecosmetics.com

MAC

MAC a déclenché l'hystérie de ses fans ce week-end en annonçant la sortie de son produit hydratant "Strobe" en format lotion. Dominic Skinner, "global senior artist" de la marque, a choisi Instagram pour offrir un aperçu du nouveau produit, déjà disponible au Royaume-Uni. Tout comme son équivalent pour le visage, la lotion pour le corps "Strobe" décore la peau d'un joli vernis perlé idéal pour les tenues d'été.

www.maccosmetics.co.uk