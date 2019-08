La gamme de beauté de Millie Bobby Brown est en vente

La nouvelle gamme de produits de beauté signée de l'actrice et mannequin Millie Bobby Brown, appelée Florence By Mills, vient d'être dévoilée.

L'actrice, révélée par la série "Stranger Things", avait annoncé ce projet il y a quelques semaines.

Du haut de ses quinze ans, Millie Bobby Brown voulait concevoir une marque de produits de beauté spécialement adaptée à la peau des plus jeunes. Celle-ci comprend neuf soins de la peau et quatre produits cosmétiques dans une gamme de prix comprise entre 10 et 34 dollars. Les produits pour la peau comprennent une brume pour le visage, un masque, une crème hydratante, un baume à paupières, des patchs pour les yeux, un savon et un soin gommant pour le visage, sans oublier un soin pour les lèvres. Côté maquillage, la gamme comprend un anti-cerne, du fond de teint, un blush en crème et un gel colorant pour sourcils.

Cette nouvelle marque, qui porte le nom de son arrière grand-mère Florence, vise évidemment une clientèle adolescente.

Elle est végane, garantie sans cruauté animale, sans paraben, sulfate ni fragrance de synthèse.

"Je voulais créer quelque chose pour moi et ma génération, mes amies et mes paires", a commenté l'actrice.

"Une marque qui pourrait nous refléter (...), une marque simple d'utilisation et adaptée aux peaux en transition."

Florence By Mills est déjà en vente sur le site internet de la marque et sera distribuée sur Ulta.com à partir du 8 septembre 2019, avant d'être proposée dans les boutiques Ulta Beauty aux États-Unis dès le 22 septembre.

L'adolescente multiplie les initiatives ces derniers mois. Elle a ainsi été choisie comme égérie pour la marque de bijoux Pandora courant août. Millie Bobby Brown a aussi été recrutée par Converse pour une gamme de baskets Chuck Taylor All Stars personnalisables commercialisée en juillet dernier.