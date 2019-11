Kylie Jenner dévoile une seconde collection de maquillage de fêtes

Kylie Jenner proposera une double dose de maquillages pour les fêtes cette saison.

La femme d'affaires a annoncé qu'elle allait commercialiser cette semaine sa seconde collection de make-up de fin d'année via sa marque Kylie Cosmetics, dont on a appris qu'elle a été rachetée par la firme Coty. Cette gamme comprend du make-up et des soins pour la peau et se présentera dans un emballage rouge et argenté très festif. Elle comprend une palette d'ombres à paupières de 16 coloris "Dear Santa" contenant des tons mats et métallisés mais aussi des lipsticks, un duo de blush highlighter, deux fards pailletés "Shimmer Eye Glazes" et un spray fixateur "Illuminating Setting Spray".

La starlette a lancé: "All I want for XMAS is YOU!" ("Tout ce que je veux pour Noël, c'est VOUS!") à ses 151 millions de followers sur Instagram, une phrase accompagnée d'un portrait d'elle arborant un gros nœud rouge d'inspiration bolduc dans les cheveux. C'est la seconde collection de fin d'année de Kylie Jenner: elle avait déjà dévoilé une collection pour les fêtes avec le géant Ulta Beauty, comprenant certains de ses produits phare emballés différemment pour l'occasion.