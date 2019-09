Karl Lagerfeld x L'Oréal Paris: un premier aperçu de la collab' beauté de la rentrée

Annoncée en juin dernier, la collaboration entre Karl Lagerfeld et L'Oréal Paris prend enfin forme avec les premiers visuels d'une collection qui honore l'ADN des deux marques. En résultent des nuances féminines associées à l'esprit rock chic indissociable de Karl Lagerfeld.

Initiée par Karl Lagerfeld de son vivant, cette collection de maquillage sera inévitablement un nouvel hommage au grand couturier décédé le 19 février dernier. La vision créative du Kaiser, qui a participé aux premières phases de développement de la collection, a ainsi été respectée à la lettre par les équipes des deux marques, offrant des teintes fraîches infusées d'une féminité typiquement parisienne et d'une touche rock chic inhérente au style de la marque du défunt couturier.

"Chez L'Oréal Paris, c'est un véritable honneur de collaborer avec des créateurs de mode mais cette collaboration a un sens tout particulier. Si Karl Lagerfeld a su bouleverser les codes de la mode pour la démocratiser, L'Oréal Paris s'engage à façonner la beauté selon les propres règles et les désirs de toutes les femmes. Cette collection de maquillage est née de notre connexion créative: le style rock chic de la maison Karl Lagerfeld et la vision de la beauté libérée de L'Oréal Paris", explique Delphine Viguier, directrice générale monde du géant des cosmétiques.

Des looks beauté pour toutes les femmes

Du large choix de nuances à la texture des produits, tout a été pensé pour convenir à un maximum de femmes et aux différents moments de leur quotidien: un look élégant et discret en journée, des teintes plus audacieuses et lumineuses en soirée.

La collection se compose d'une palette de neuf fards à paupières aux nuances très pigmentées, d'un duo d'enlumineurs pour un teint frais, d'un mascara extra noir, et d'un eyeliner pigmenté et ultra-mat décliné en noir et en "Metallik", un rose argenté. Le "Rouge à Lèvres Color Riche Satin", à la formule nourrissante et réparatrice, est quant à lui proposé en six teintes aux noms évoquant Karl Lagerfeld: Kultured, Komteporary, Ironik, Provokative, Karismatic, Kontrasted.

La campagne, notamment portée par Doutzen Kroes, Luma Grothe ou encore Soo Joo Park, s'inspire des "karlismes", les citations les plus emblématiques du grand couturier allemand.

La collection "Karl Lagerfeld x L'Oréal Paris" sera proposée en avant-première au Monoprix des Champs-Elysées et en ligne sur www.lorealparis.fr dès le 19 septembre prochain à 18h. Elle sera disponible en édition limitée dès le 27 septembre chez Monoprix, aux Galeries Lafayette, et en ligne sur l'e-shop de L'Oréal Paris, www.sephora.fr et www.sarenza.com.