Jour de la Terre : ces marques de cosmétiques qui s'engagent pour la planète

Ce dimanche, c'était le Jour de la Terre (oui ça existe). Retour sur de nombreuses marques issues de l'industrie de cosmétiques qui mettent en oeuvre des initiatives de protection de l'environnement.

REN Clean Skincare

La marque britannique REN Clean Skincare est championne du mouvement depuis près de deux décennies, en ayant tiré un trait sur les ingrédients et les résidus toxiques de ses produits. Le mois dernier, elle s'est associée à la Surfrider Foundation pour sponsoriser le nettoyage des plages et la protection des océans. Ren s'est aussi engagé à réduire totalement sa production de déchets d'ici 2021.

www.renskincare.com

Neal's Yard Remedies

La marque de beauté bio Neal's Yard Remedies affiche de très bon résultats en matière de développement durable, elle utilise par exemple uniquement des énergies renouvelables produites au Royaume-Uni et a compensé ses émissions carbones chaque année depuis 2008. Elle s'intéresse à un nouveau combat, celui de la sauvegarde des abeilles grâce à sa campagne "Bee Lovely" et une gamme de produits du même nom, qu'elle propose depuis 2017 et qui reverse 3% du bénéfice de ses ventes à des associations oeuvrant pour la protection des abeilles. La marque s'engage à protéger 50 millions d'abeilles d'ici 2020.

www.nealsyardremedies.com

Eminence Organic Skin Care

Eminence Organic Skin Care plante un arbre pour chaque produit vendu depuis 2012, dans le cadre de son programme "Forests for the Future". En avril, c'est devenu la première entreprise de soins pour la peau à avoir planté 10 millions d'arbres au total. Ce programme aide les communautés dans les pays en voie de développement en proposant de la formation en sylviculture durable.

https://eminenceorganics.com

Sans Ceuticals

La marque néo-zélandais Sans Ceuticals utilise 100% d'ingrédients naturels et biodégradable qu'elle vend dans des emballages en matériaux entièrement recyclés, même l'encre de ses étiquettes est végétale.

www.sansceuticals.com

Bliss

La marque de bien-être Bliss a été repensée comme une marque plus durable et écolo depuis ce printemps, en ayant éliminé le recours aux parabène, phtalates, SLS et SLES de ses formules, et en faisant que sa gamme soit garantie sans cruauté animale. Près de la moitié de ses produits sont fabriqués grâce à l'énergie solaire, et la marque pense encore plus s'engager pour la protection de l'environnement dans les mois et les années à venir.

www.blissworld.com