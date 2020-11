Jadys : baume, gommage et dentifrice au naturel et fait à la main en Belgique - © Jadys

Encore une belle histoire belge avec Jadys, une marque jeune qui veut faire la différence dans le monde de la cosmétique : retour au naturel, au bio et au local pour des produits de qualités qui changent de l’ordinaire. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, mais le confinement survenu en pleine rédaction de cette série les a empêchés de tester tous les produits. L’avis pour les peaux mixtes sera rajouté plus tard.

Jadys, une reconversion vers le naturel Emeline Ronse réalise un jour que son métier ne lui convient plus, elle se lance dans Jadys ! - © Jadys L’histoire de Jadys a vu le jour en 2018, le début d’une nouvelle vie. Diplômée en journalisme et ayant travaillé pendant plusieurs années pour des émissions de télé belge, Emeline Ronse réalise un jour que son métier ne lui convient plus : trop de trajets, de concessions, de frustrations,… et de moins en moins de satisfaction. Ce qui la passionnait vraiment c’était de créer, imaginer et développer un projet qui ait du sens à ses yeux, davantage en accord avec ses valeurs. "Depuis toujours je rêvais d’être ma propre patronne, plus libre et de faire quelque chose de mes mains." Jadys Cosmetics, c’est le retour à l’essentiel. Le retour aux choses vraies, simples et efficaces avec ce que nous offre la nature et des ingrédients de qualité, subtilement dosés. Aucune fausse promesse, des produits bio et 100% naturels et fabriqués par Emeline à la main.

Des ingrédients 100% naturels - © Jadys Les huiles végétales, les huiles essentielles ainsi que les beurres végétaux sont issus de l’agriculture biologique, pressés à froid, bruts et non désodorisés. Ces méthodes de fabrication sont les seules permettant de préserver toutes leurs propriétés. La marque tente de minimiser un maximum son impact sur l’environnement, c’est pourquoi les contenants sont tous en verre et consignés. Vous pouvez même les remettre aux points de vente proposant les produits une fois qu’ils sont vides. Car Jadys, c’est aussi une philosophie de vie, un état d’esprit, une envie. L’envie de prendre du temps pour soi, de se poser et de se choyer, tout en consommant autrement.

On a testé pour vous ces produits Jadys Baume hydratant à la fleur d’oranger – INCI Beauty : 17,3/20

Baume hydratant - © Jadys Baume hydratant à l'Ylang-Ylang "Le baume hydratant et fouetté de Jadys est délicatement parfumé aux huiles essentielles de fleur d’oranger (Néroli et Petit grain bigarade). Il contient du beurre de karité, monté en chantilly grâce à de l’huile d’amande douce, enrichie à l’huile de jojoba." Baume hydratant à la fleur d’oranger "Le baume hydratant fouetté est maintenant aussi disponible

à l''ylang-ylang. Sa texture n'a pas changé, il est toujours aussi léger, onctueux, une vraie crème fraîche à étaler partout sur le corps. Des pieds au visage..." Notre avis Peau sèche – à la fleur d’oranger J’ai testé le baume hydratant à la fleur d’oranger, il n’est pas spécifique aux peaux sèches. L’odeur est hyper agréable et cosy, c’est réconfortant en automne-hiver en sortant de la douche. La crème est légèrement fouettée, on a une impression de crème chantilly c’est perturbant au début mais agréable. La crème n’est pas assez riche pour mon corps mais convient bien à mon visage. Elle laisse une couche de protection un peu grasse qui maintient l’hydratation de ma peau. Approuvé ! Peau grasse - à l’ylang-ylang Grand coup de cœur pour ce produit ! Ce baume est surprenant : on s’attend à une texture solide or c’est tout le contraire, il s’agit d’une texture légère, aérée comme une crème fouettée... qui se transforme en huile au contact de la peau ! Cette dernière est réconfortée et hydratée à souhait. Le baume laisse la peau légèrement satinée. Le seul bémol, sa quantité ! Le pot pourrait être plus grand

Gommage au sucre Pamplemousse – INCI Beauty en cours

Gommage au sucre Pamplemousse - © Jadys Sucre et pamplemousse "Le sucre de canne gomme la peau en douceur, l’huile d’amande douce hydrate et nourrit. L’huile essentielle de pamplemousse bio est drainante et amincissante. Ce gommage laisse la peau douce, lumineuse et hydratée." Sucre, clou de girofle et badiane "Le gommage est un mélange de sucre de canne, d’huile d’amande douce et d’épices chaudes et boisées, telles que le clou de girofle et la badiane. Il vous laisse une peau douce, satinée et lumineuse… Il convient à tous les types de peau, au visage et au corps." Notre avis Peau sèche – pamplemousse Ce que je préfère dans les gommages, c’est la texture grasse qui laisse ma peau hyper hydratée après le soin. Je n’ai pas besoin de mettre de crème hydratante après et ça, c’est un gain de temps et de plaisir. Ce n’est pas le cas de tous les gommages que j’ai testé pour cette série mais c’est le cas de celui-ci ce qui le place dans mes coups de cœur. L’odeur de pamplemousse est sucrée et convient pile poil à la saison (de toute façon, il ne survivra pas jusqu’au printemps c’est sûr). Le sucre n’est pas en gros grains agressifs, il faut bien masser la peau pour avoir un réel effet gommant. Peau grasse - clou de girofle et badiane Encore un produit étonnant, cette fois-ci grâce à son odeur inhabituelle mais que j’ai beaucoup apprécié. Il est important de bien mélanger le produit avant de l’utiliser car l’huile qu’il contient se retrouve en haut du pot. Le gommage est doux et efficace à la fois, très bon point. C’est un réel plaisir de prendre chouchouter sa peau. Rien à redire.

Baume déodorant – INCI Beauty en cours

Baume déodorant - © Jadys "Avec son subtil mélange d’huiles essentielles de tea-tree, de lavande vraie et d’Ylang-Ylang, le baume déodorant Jadys convient autant aux hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux adolescents." Notre avis Peau sèche Je ne suis pas fan des déodorants en baume. L’écolo en moi veut passer au zéro déchet et donc aux déos baumes mais j’ai du mal avec l’application et le côté un peu gras qui peut tacher les vêtements si on n’attend pas bien que ça pénètre et que ça sèche. Je n’ai pas souvent le temps le matin de laisser le déo séché, donc ce format n’est pas pour moi. J’ai malgré tout testé le produit. En fin de journée, mes aisselles ne sentent pas la transpiration mais le côté gras me dérange.

Dentifrice Citron et Tea Tree – INCI Beauty en cours

Dentifrice Citron et Tea Tree - © Jadys Citron – Tea Tree "Il mousse, il est 100% naturel et conditionné dans un pot en verre. L’huile essentielle de tea-tree bio est antibactérienne et recommandée en cas d’infections buccales. Le citron bio quant à lui est antibactérien et antiseptique. Cette version du dentifrice en pâte de Jadys est tout aussi efficace, mais plus douce que son grand frère à la menthe poivrée." Menthe poivrée - Tea Tree "Le dentifrice Jadys combine une formule 100 % naturelle, au tea-tree et à la menthe poivrée, et un contenant zéro déchet. Adieu les tubes en plastique... La pâte s'applique sur la brosse à dents à l'aide d'une petite spatule en bois !" Notre avis Citron – Tea Tree J’étais déjà adepte des dentifrices bio et naturel mais la texture de celui-ci m’intriguait. Une espèce de pâte orangée crémeuse. Il faut être ouvert au changement pour passer à ce type de dentifrice qui grince un peu sous la dent, mousse mais pas de la même manière qu’un dentifrice classique et dont le goût peut surprendre. Une fois passée la surprise, les dents paraissent propres et la sensation en bouche est fraîche. Adopté aussi ! Menthe poivrée - Tea Tree Appliquer son dentifrice avec une petite spatule en bois, voila qui change du quotidien et du tube classique ! Outre l’expérience, le dentifrice est efficace et mousse tout aussi bien qu’un dentifrice classique. Cependant, je n’ai pas particulièrement apprécié son goût et je l’ai trouvé un peu trop abrasif pour une utilisation au quotidien 2x/jour (peut-être à cause du bicarbonate de soude qu’il contient?). J’ai donc alterné avec mon dentifrice habituel.