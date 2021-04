Innovation beauté : un eyeliner zéro déchet qui se transforme en fleurs sauvages

Après les cotons réutilisables, les emballages recyclables et les cosmétiques solides, une entreprise danoise va encore plus loin en présentant un eyeliner qui se métamorphose en fleurs sauvages. Au lieu de finir à la poubelle comme la quasi-totalité des produits de maquillage, cet eyeliner peut être planté dans un pot pour laisser place à un parterre de fleurs tout comme ce masque qui contient des graines de fleurs et est 100% biodégradable. Un pas de plus vers une beauté circulaire, pour apprendre à consommer mieux, différemment, et moins.

Bon pour la peau, bon pour la planète Nos salles de bain se transformant progressivement, avec des cosmétiques dits "clean", solides ou des emballages de plus en plus responsables. Sprout World, spécialiste des outils d'écriture durables, participe aussi à cet effort en faisant une immersion, et non des moindres, dans l'univers des cosmétiques. L'entreprise danoise présente une nouvelle alternative durable aux produits de beauté classiques avec le tout premier eyeliner à planter, le "Sprout eyeliner". Lire aussi : Mascaras, eye-liner et crayons bio et naturels : on a fait le test pour vous "D'une manière générale et sur l'ensemble des marchés internationaux, l'industrie cosmétique est confrontée à un défi de durabilité ! La complexité des produits de cosmétique durables amène souvent les entreprises à jeter l'éponge. Le marché de la cosmétique est en progression constante. Entre 10 à 12 milliards de crayons eyeliner sont conçus chaque année. Autant d'objets qui sont fabriqués avec des produits chimiques et plastiques, qui génèrent beaucoup de déchets lorsqu'ils sont hors d'usage. Nous voulions arrêter cela et créer un objet de maquillage bon pour la peau et bon pour la planète. Lier les deux, c'est possible !", explique Michael Stausholm, CEO de Sprout World.