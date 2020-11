Indigène : des produits artisanaux made in Bruxelles, le tout au naturel !

L’ambiance générale n’est pas au beau fixe, raison de plus pour se tourner vers des petites marques qui ont fait le pari du naturel. On se fait plaisir, on prend soin de soi, de la nature et en plus on aide les commerces locaux ! Indigènes, c’est du made in Bruxelles, on peut difficilement faire plus local !

La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène.

Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté

Tendance démarre une série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même).

Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.