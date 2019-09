Hilary Duff se lance dans le maquillage

L'actrice de "Lizzie McGuire" lance une capsule en partenariat avec la marque de cosmétiques Nudestix.

La palette "Daydreamer" comporte du blush, de l'illuminateur, un baume et trois fards colorés.

"Les couleurs font référence à l'automne", rapporte Hilary Duff à WWD. "Il y a beaucoup de rose et de teintes éthérées. Je suis une Californienne et tout y est bronze et doré. C'est lassant."

La collection collaborative, lancée officiellement ce 10 septembre, n'est pas le premier jalon de la relation entre Hilary Duff et la marque canadienne. En février, l'actrice avait investi dans l'entreprise. Elle avait alors déclaré: "Après avoir découvert Nudestix, je ne jurais plus que par les produits de cette marque. Je ne voulais plus rien d'autre".

Depuis son lancement en 2014, Nudestix s'est imposée en marque de référence du maquillage naturel. Elle propose des illuminateurs et des blushs, de la poudre de soleil et des correcteurs à appliquer au doigt. Tous ces produits sont distribués par Sephora et Ulta.

Alors que la fin d'année approche, les lancements beauté s'accélèrent. Lady Gaga, Millie Bobby Brown et Kylie Minogue ont déjà commercialisé leurs cosmétiques.