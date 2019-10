Hello Kitty fête ses 45 ans en lançant une série de soins pour la peau

L'emblématique Hello Kitty, qui célèbre cette année ses 45 ans, s'est associé à la marque californienne de K-beauty The Crème Shop afin de proposer une série de produits "Celebration".

Le packaging, rose et blanc, renferme notamment une crème visage "Pink Water - Ultra Dewy" ou encore le bandeau "Plush Spa Teddy Headband". Les accessoires de soin comme les lingettes et la crème pour les mains, ainsi que le sérum "Brightening Apple Essence", le masque "Me Time! Youth-Promoting Sheet Mask" ou les patchs hydrogel du contour de l’œil complètent cette collection. La ligne est disponible depuis le 25 octobre 2019 sur Thecremeshop.com et chez Ulta Beauty.

Ce n'est pas la première fois que Hello Kitty et The Crème Shop s'associent. Le duo avait déjà fait équipe en 2018 pour proposer des soins, notamment des masques, des baumes à lèvres, une crème pour les mains, des bombes de bain et des faux cils.

Ces produits s'ajoutent aux nombreuses collaborations beauté de Hello Kitty. Avec la marque OPI, le petit personnage félin a lancé ce mois-ci 15 vernis pour les fêtes.

L'icône de la pop culture s'est aussi associé cette année à Casio pour une édition spéciale de la montre Baby-G. L'an dernier, elle avait concocté une collection féminine de 7 vêtements et accessoires avec l'équipementier Puma.